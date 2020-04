UNDER PRESS? Spillerne i Premier League føler at de presses til å ta lønnskutt, mener Rory Smith i New York Times. Her ved Liverpools Virgil van Dijk og Wolverhamptons Pedro Neto. Foto: David Davies/EMPICS Sport

Mener Premier League-klubbene er i krig mot spillerne

Mens corona-krisen herjer sykehusene i England, pågår en intens drakamp mellom de mektige Premier League-klubbene og deres mest verdifulle ansatte.

– Problemet er at det er en mangel på tillit mellom klubbene og spillerne. Klubbene er avhengig av at de tar kutt i spillerlønningene. Spillerne føler på sin side at de er blitt presset til å ta kutt fra klubbene på bakgrunn av sosial samvittighet, mens den egentlige årsaken er at klubbene vil spare penger, sier fotballkorrespondent i New York Times, Rory Smith.

Den pågående corona-krisen har satt Premier League under press. Verdens rikeste fotball-liga betaler også de høyeste spillerlønningene, og de har derfor blitt et åpenbart mål for kritikere som hevder at også de bør bære sin del av den sosiale byrden.

BLE ENIGE: Arsenal-spillerne skal ha vært negative til et lønnskutt, men ble enige med eierne etter at manager Mikel Arteta brøt inn. Her er Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette fra møtet med West Ham 7. mars. Foto: DAVID KLEIN/REUTERS

Noen klubber har permittert lavtlønte ikke-spillende ansatte, men har ikke mulighet til å gjøre det samme med spillere som tjener titalls ganger mer.

Nå er det stor rift rundt hvem som skal bære den største regningen for coronaviruset i fotballen: klubbene, spillerne eller samfunnet.

SJEKK KLUBBENES LØNNSUTGIFTER:

Premier League-klubbenes lønnsutgifter Dette er en oversikt over Premier League-klubbenes økonomi per sesongslutt 2018, publisert i 2019. Klubbene som har rykket opp siden det (Sheffield United, Norwich, Aston Villa og Wolverhampton) er ikke med på denne oversikten. Arsenal Omsetning: 403 millioner pund Lønnsutgifter: 240 millioner pund (60% av omsetning) Bournemouth Omsetning: 135 millioner pund Lønnsutgifter: 102 millioner pund (76% av omsetning) Brighton and Hove Albion Omsetning: 139 millioner pund Lønnsutgifter: 78 millioner pund (56% av omsetningen) Burnley Omsetning: 139 millioner pund Lønnsutgifter: 82 millioner pund (59% av omsetningen) Chelsea Omsetning: 448 millioner pund Lønnskostnader: 246 millioner punder (55% av omsetningen) Crystal Palace Omsetning: 150 millioner pund Lønnsutgifter: 117 millioner pund (78% av omsetning) Everton Omsetning: 189 millioner pund Lønnsutgifter: 145 millioner pund (77% av omsetning) Leicester Omsetning: 159 millioner pund Lønnsutgifter: 119 millioner pund (75% av omsetning) Liverpool Omsetning: 455 millioner pund Lønnsutgifter: 264 millioner pund (58% av omsetning) Manchester City Omsetning: 500 millioner pund Lønnsutgifter: 260 millioner pund (52% av omsetning) Manchester United Omsetning: 590 millioner pund Lønnsutgifter: 296 millioner pund (50% av omsetning) Newcastle United Omsetning: 178 millioner pund Lønnsutgifter: 94 millioner pund (53% av omsetning) Southampton Omsetning: 153 millioner pund Lønnsutgifter: 113 millioner pund (75% av omsetning) Tottenham Omsetning: 381 millioner pund Lønnsutgifter: 148 millioner pund (39% av omsetning) Watford Omsetning: 128 millioner pund Lønnsutgifter: 86 millioner pund (67% av omsetning) West Ham Omsetning: 175 millioner pund Lønnsutgifter: 107 millioner pund (61% av omsetning) Kilde: The Guardian Vis mer

Mest å tape

Smith skrev før påskehelgen en kronikk i sin avis. Der skriver han at «Premier League-spillerne og klubbene er i krig». I kronikken pekte han på disse strukturene som nå kommer til syne, og kaller det en «krig ingen tjener på».

– De som har mest å tape er utvilsomt klubbene. Det finnes ikke nok penger i fotballen til å holde klubbene gående uten inntekt over lengre perioder, sier han.

Kampdag-inntektene er borte, kommersielle avtaler suspendert eller redusert og hva som skjer med den gigantiske TV-avtalen og utbetalingene herfra, er fortsatt ikke kjent.

– Løsningen virker ganske åpenbart: Klubbene må bli enige med spillerne om lønnskutt store nok til at de kan betale de ikke-spillende ansatte. Det som er rart for meg, er at en enkel prosess har blitt gjort fryktelig komplisert, sier Smith.

Arsenal-spillerne ble de første i Premier League som har godtatt lønnskutt på grunn av viruspandemien. Lønningene reduseres 12,5 prosent i ett år framover, avslørte The Times fredag kveld.

Spillerne godtok kutt selv om spillerforeningen PFA frarådet dem å akseptere det, men de er til gjengjeld lovet betydelige bonuser for å kvalifisere seg til mesterligaen eller vinne en av europacupturneringene. Spillerne stemte mot forslaget forrige uke, men skal ha blitt overtalt at trener Mikel Arteta.

Det var fra før kjent at Southampton og West Ham har kommet til enighet med spillere og andre klubbansatte om å utsette deler av lønna. Søndag fulge Watford etter.

Tilbake til normalen

Fotballskribenten Lars Sivertsen er bosatt i England og følger utviklingen tett. Han mener det ikke er automatikk i at spillere bør gå ned i lønn i tunge tider.

– Det er fordi de ikke automatisk får høyere lønn når klubbene går med overskudd, og spillerne vil ikke at lønnskuttene bare skal komme klubbene til gode. Det er ingen av partene som stoler på hverandres motiver i denne saken, sier Sivertsen.

Han tror også en annen viktig faktor spiller inn, at spillere er livredde for å subsidiere jakten på egne erstattere når overgangsvinduet igjen åpner.

Eksistensiell trussel

De økonomiske konsekvensene av krisen blir bare større for hver uke som går, også i fotball-verden - som ennå ikke har noe klart svar på når de kan begynne å gjenoppta normal aktivitet. Mange toppklubber driver med høy risiko, og det kan føre til en langvarig endring av fotballindustrien slik vi kjenner den, mener Smith.

– Dette er en eksistensiell trussel for fotballen. Det kommer til å være et økonomisk svart hull i mange klubber etter denne krisen er over. Dette kan bli slutten på fotballens gylne pengeæra, spår Smith.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er blant dem som har tatt fotballindustrien i forsvar mot kritikken fra offentligheten.

Sivertsen og Smiths spådommer om fremtiden Rory Smith: – Jeg tror de langsiktige konsekvensene blir reduserte spillerlønninger, overgangssummer og en lavere tillit mellom klubber og spillere. Dette kan bli slutten på fotballens gylne æra, som har vart i 25 år, spår Smith. Lars Sivertsen: – Noen klubber kan bli tvunget til å tenke mer langsiktig, og overgangsmarkedet kan bli hemmet. Men det er ikke slik det pleier å gå i fotballen. TV-selskapene er nok interesserte i å betale like mye for fotball i fremtiden, og pengemaskineriet kommer nok raskt i gang igjen når dette er over, sier han. Vis mer

– Det er for meg urettferdig å henge ut hvem som helst eller fotballspillere som gruppe, for jeg vet allerede at spillere gjør mye arbeid i samfunnet, og spillere gjør mye for å hjelpe situasjonen, sa Solskjær til Sky Sports.

Han ble også sitert på at Manchester United var blant klubbene som er i posisjon til å «utnytte» den nye dynamikken i overgangssystemet. Det skaper et inntrykk av at han er mest opptatt av å finne løsninger som tjener ham selv, mener Smith.

– Den type uttalelser fratar fotballen dens moralske autoritet, og forsterker effekten av at fotball er et lett bytte, mener han.

Publisert: 19.04.20 kl. 21:46

