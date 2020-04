MÅ VENTE: Det blir ingen eliteseriefotball for Magnus Wolff Eikrem, Molde og resten av lagene i mai heller. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Eliteserien blir utsatt igjen: Her er kriseplanene

Det blir ingen eliteseriestart i mai heller, men fotballen har kriseplaner på lager for at de likevel skal få spilt 30 serierunder i 2020.

Seriestarten var planlagt til helgen 23.- og 24. mai, men dette blir ikke mulig etter at det ble klart at forbudet for kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Da skal det gjøres en ny vurdering.

Nå må Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF) lene seg på de alternative scenariene de har lagt dersom seriestarten skulle bli utsatt igjen.

Ifølge VGs opplysninger diskuteres det både en «plan B», som innebærer seriestart den 14.- og 15. juni, og en «plan C» der serien starter den 1. juli. Begge disse kriseplanene gir mulighet for å spille 30 serierunder i år.

Det er også lagt en «plan D» med seriestart på et enda senere tidspunkt.

– Vi har flere scenarier liggende på bordet. Vi må se nærmere på hvilke implikasjoner dette har for oss når det foreligger. Vi vil komme tilbake til det når vi har sett på det, men det blir over påske. Vi følger de anbefalingene som gis fra helsemyndighetene, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Administrerende direktør Leif Øverland i NTF har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

