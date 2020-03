Foto: Fredrik Hagen

Strømsgodset avslutter samarbeidet med investor – betaler 10 millioner kroner

Strømsgodset betaler 10 millioner for å avslutte samarbeidet med Drammenspatriotene AS og overtar driften og ansvaret for klubben allerede 1. april.

Nå nettopp

Det skriver klubben i en pressemelding.

Samarbeidsavtalen mellom drammensklubben og investorgruppen hadde varighet ut 2020 og det var klart at Drammenspatriotene ikke ønsket å videreføre avtalen etter dette.

Dermed har det vært forhandlinger den siste tiden om hvordan avtalen skulle termineres og det har vært uenigheter i forhandlingene.

I den opprinnelige avtalen fra 2006 het det: «Dersom avtaleperioden utløper uten at avtalen forlenger, skal det økonomiske oppgjøret mellom partene være som følger: Fremtidige inntekter ved salg og uteleie av spillere som hadde kontrakt ved avtalens opphør skal deles 50/50 mellom Klubben og Selskapet».

les også Trippel Godset-smell – varsler krisemøter over helgen

Mandag ble termineringsavtalen inngått og Strømsgodset overtar driften og ansvaret for klubben allerede fra 1. april.

Partene er blitt enige om at fotballklubben betaler et fastsatt beløp på 10 millioner kroner som termingeringsvederlag.

Beløpet skal nedbetales gjennom fordeling av Strømsgodset Toppfotballs inntekter generert fra spillerlogistikk, og vil ikke ha noen effekt på innbetalte sponsorinntekter eller tilskudd fra et eventuelt spillerlogistikkselskap.

les også Skjebnedager for Godset etter trøblete avtale: – Vi har dårlig tid

Beløpet skal nedbetales over en lengre periode, og vil følgelig heller ikke få noen konsekvenser for Strømsgodset Toppfotballs likviditet på kort sikt, står det i pressemeldingen.

– Avtalen innebærer at det er skapt et godt grunnlag for at Godset fortsatt skal kunne satse i Eliteserien. Avtalen innebærer også at vi nå kan ha fullt trykk på arbeidet med å få på plass ny organisasjonsstruktur. Jeg vil takke Drammenspatriotene for konstruktivt samarbeid i forbindelse med utarbeidelsen av denne termineringsavtalen, sier Ivar Strømsjordet, styreleder i Strømsgodset Toppfotball.

Publisert: 31.03.20 kl. 18:30

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Mer om Eliteserien Strømsgodset IF

Fra andre aviser