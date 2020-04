BEKYMRET: Lise Klaveness, her under fotball-VM i Frankrike i 2019, frykter konsekvensene av et 2020 uten fotball i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Klaveness med kraftig advarsel – frykter «uopprettelig skade» for fotballen

En bekymret Lise Klaveness (38) leder arbeidet for å finne ut hvordan norsk fotball kan få i gang aktiviteten igjen i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

Nå nettopp

Uttalelsene fra eksperter på smittevern om at fotball i 2020 er urealistisk, har skapt bekymring i miljøet denne uken.

Etter noen dagers taushet velger elitedirektør Klaveness i Norges Fotballforbund (NFF) nå å uttale seg om saken.

– Hvis det ikke skulle vært fotball i 2020, så ville det skapt uopprettelig skade for norsk fotball. Den norske fotballmodellen slik vi kjenner den, står på spill. Derfor må vi finne ut hva vi kan gjøre for å få i gang aktivitet så langt det er forsvarlig, sier hun til VG.

Klaveness understreker at de selvfølgelig setter liv og helse først, og forholder seg lojalt til helsemyndighetene. Men i en tid der man gradvis begynner å lette på enkelte restriksjoner i samfunnet, er 38-åringen opptatt av å ha fokus på fotballen som en viktig næring.

– Vi må slutte å snakke om at dette ikke er så viktig, for det er det. Det er ikke helse- og samfunnskritisk, men det er viktig på linje med andre næringer som engasjerer mange tusen mennesker, og som er et fristed for hundretusener av barn. Vi må tydeliggjøre at vi er redde for fremtiden, og være proaktive.

les også Toppfotballens corona-kommunikasjon: Nærsynt og naivt!

Elitedirektøren viser til over 2300 ansatte i Fotball-Norge og at «inntektene fra toppfotballen er avgjørende inntektskilder for breddefotballen og hele Fotball-Norge».

– Det er en stor næring som står på spill. Det er en næring som handler om mye mer enn bare underholdning. Det er mer enn at «ja, ja, det må vi bare tåle». Det er mange tusen ansatte, en veldig viktig arena emosjonelt for mange hundre tusen mennesker og en uerstattelig del av en fotballbevegelse som skaper tilhørighet og identitet, sier Klaveness.

For øyeblikket kan det ikke spilles fotballkamper igjen frem til den 15. juni på grunn av forbudet mot alle idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem mennesker.

Men for at fotballklubbene skal være klare til eventuelt å spille igjen i slutten av juni, trenger de flere uker med fullverdig trening med kroppskontakt. Det som står sentralt i arbeidet hos NFF og Norsk Toppfotball (NTF) nå, er å jobbe frem forslag til hvordan fotballklubber kan komme i gang med dette så fort som mulig.

– Trening er fokuset nå, for det er første steg. Vi må være proaktive for å finne ut hvordan kontakttrening kan foregå – selvsagt innenfor rammer som anses forsvarlig smittefaglig sett. Det er det vi jobber med nå, bekrefter Klaveness.

les også Her er fotball-gigantenes corona-plan: – Bundesliga vil starte 9. mai

– Hva innebærer det helt konkret?

– Det er for tidlig for oss å diskutere det i mediene. Det er så viktig å få troverdighet og god data rundt dette, så jeg kan dessverre ikke være så veldig konkret. VI er ikke der at vi kan ta den samtalen offentlig, men det foregår prosesser som tar utgangspunkt i hva som kan settes i gang samtidig som liv og helse definitivt skal settes først, sier Klaveness.

Hun ønsker ikke uttale seg om hva hun synes om ekspertuttalelsene som sådde sterk tvil rundt fotballsesongen 2020, men gir selv uttrykk for at hun er uenig i de dystre meldingene.

– Vi tror og håper at vi finner data som gjør at vi sakte, men sikkert kan gjenåpne fotball innenfor trygge rammer, sier Klaveness.

Tidligere denne uken advarte Kåre Ingebrigtsen mot at Norge kjører et sololøp i Fotball-Europa når det kommer til avlysning av fotballsesongen. Poenget hans er at man heller burde vente og se hva som skjer i større fotballnasjoner som England og Tyskland.

– Jeg er enig i at internasjonal kartlegging er særdeles viktig. Det er minst like stor krisestemning andre steder, og vi har hatt en god utvikling i Norge. Det finnes andre land som kjenner på krisen, men som likevel jobber konkret med hvordan fotballen kan komme i gang igjen fordi det er en så viktig næring for mange mennesker, og fordi vi i toppfotballen generelt har gode muligheter til å gjøre smittevernfaglige tilpasninger av aktiviteten og arrangementene.

– Vi ser hen til dem i dette arbeidet. Det vil være dumt og arrogant av oss å tenke at vi skal styre dette og gå foran alene, sier Lise Klaveness.

Publisert: 17.04.20 kl. 20:34

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser