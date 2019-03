MØTE: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo med Leeds-sjefen Marcelo Bielsa på treningsfeltet til Leeds United. Foto: Privat

Fagermos drømmeoppkjøring: Fikk være med Leeds-manager Bielsa en hel dag

SKIEN (VG) Han ble litt «starstruck», men mest inspirert: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo (52) fikk en hel dag med Leeds Uniteds kontroversielle manager Marcelo Bielsa (63).

Nå nettopp







– Adolf 1 og 2, ler Dag-Eilev Fagermo da han gir VG tillatelse til å bruke bildet som ble tatt av ham og Bielsa, på Thorp Arch, treningsfeltet til Leeds United, som ligger i Wetherby, to mil unna Leeds.

Fagermo har vært supporter av Leeds United i mesteparten av sitt 52-årige liv. Men det var ikke hovedgrunnen til at han ønsket å besøke klubben: Fagermo er, som mange andre, fascinert av treningsmetodene til Marcelo Bielsa, som blant annet har vært, og er fortsatt, et stort forbilde for Josep Guardiola i Manchester City.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

– Verdens beste trener, sa Guardiola om Bielsa i 2012.

Dag-Eilev Fagermo ble veldig imponert over hvordan Bielsa trente spillerne.

– Jeg lærte mye, sier Fagermo, som går inn i sin 12. sesong som Odd-trener, klubben han er blitt så glad i, og som han fortsatt føler at kan nå toppen av norsk fotball - hvis ting gjøres riktig.

Fagermo hadde ikke de store forhåpningene om å få til en dag med Bielsa. Fagermo hadde hørt at det var vanskelig, nærmest umulig. Men en gammel kjenning hjalp til: Alfie Haaland spilte i Leeds United i perioden 1997–2000.

– Han klarte å få meg inn, forklarer Fagermo.

– Hva fikk du oppleve med Leeds og Bielsa?

– Jeg fikk en hel dag, med samtaler med Bielsa og folk i støtteapparatet, og jeg fikk observere treninger. I tillegg så jeg Leeds i en kamp, forteller Fagermo. Han sier at oppholdet ga ham mye.

– Veldig inspirerende. Alt han gjør på treningsfeltet er kamprelatert. Det er interessant, sier Fagermo. Han forteller til VG at han har «stjålet» noen øvelser, både fra oppvarmingen og treningene generelt.

– Jeg «stjal» litt, smiler Fagermo - som også har sett mye av Manchester City denne vinteren. Også live, i kamp.

– Jeg reiste til England for å lære, for å skaffe meg ny inspirasjon, se ting på en annen måte, fra andre type trenere. Jeg føler at jeg fikk mye ut av dette, og noe kan overføres til Odd. Vi skal bli bedre denne sesongen, sier Dag-Eilev Fagermo - som lover én ting:

– I år vil du få se et Odd-forsvar som er langt bedre til å «bryte» foran. Det kan bli viktig mot mange lag, sier Dag-Eilev Fagermo.

25.03.19 08:34