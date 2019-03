Jarstein ombestemte seg på Ramos-straffen

VALENCIA (VG) (Spania – Norge 2–1) Joshua King (27) tente håpet om et totalt uventet poeng på Mestalla. Men en stor tabbe av Håvard Nordtveit (28) og en arrogant chip av Sergio Ramos (32) hindret et norsk poengran.

Oppdatert nå nettopp







Den spanske kapteinen scoret på velkjent, arrogant vis midt i mål på straffesparket og avgjorde til 2–1 for vertene.

Rune A. Jarstein (34) lå og sprellet på bakken mens ballen gikk der han hadde stått et øyeblikk tidligere. Det var ikke planen. På VGs spørsmål om han tenkte på at Ramos tar mange «Panenka-er» (skyte midt i mål på straffespark), svarte den norske målvakten:

– Jada, det har jeg. Jeg vurderte å stå, faktisk, men jeg ombestemte meg i siste liten. Det er noe annet å tenke det tidligere på dagen «at nå skal jeg stå». Når det kommer til kampens hete er det ikke så lett å bli stående.

«Hodeløst»

Jarstein irriterte seg også over at han laget straffesparket:

– En litt hodeløs avgjørelse av meg. Men jeg må ta en avgjørelse på en tidels sekund. I ettertid burde jeg kanskje ha stått. Jeg trodde jeg skulle rekke den.

Samtidig - på en pressekonferanse - ville ikke landslagssjef Lars Lagerbäck kommentere et spørsmål om det ikke er velkjent at Ramos tar såkalte «Panenka-straffer».

arrow-left

arrow-right expand-left PANENKA: Slik chippet Sergio Ramos inn det spanske 2–1-målet forbi Rune Jarstein.

Før det hadde Norge utlignet til 1–1. Mens bølgen gikk i Valencia ble Bjørn Maars Johnsen revet i bakken i feltet, og dommeren pekte på straffemerket. King trosset den øredøvende pipekonserten og utlignet til 1–1 for Norge med 25 minutter igjen å spille – på et tidspunkt hvor sjansestatistikken viste 12–2 i favør spanjolene.

Men den norske drømmen varte bare i fem minutter før Håvard Nordtveit, med et grusomt tilbakespill, fremprovoserte at Rune Jarstein måtte ruse ut og felle Álvaro Morata i feltet.

Fra straffemerket scoret Ramos på velkjent, arrogant vis og sørget for et norsk tap som kan føles en anelse bittert. Men med 15–2 på sjansestatistikken ved kampslutt er det få som vil hevde at det var ufortjent.

Ødegaard byttet ut

Martin Ødegaard spilte fra start, men ble byttet ut etter en snau times spill.

– Spilte Martin Ødegaard seg ut av laget, spurte TV 2 Lars Lagerbäck?

– Vi trodde det skulle bli bedre (ved å bytte ham ut). Det var ikke for å hvile noen. Vi gjør hva vi kan for å vinne, svarte svensken - og ville ikke si noe om Ødegaards spill. Derimot hyllet han Rune Jarsteins spill.

Ødegaard selv var klar på at han kunne ha fortsatt.

– Jeg følte at jeg spilte meg opp, og særlig i 2.omgang følte jeg meg pigg.

les også Dette er landslagets hotell-hemmeligheter: – Egner seg ikke på tape

Dumme feil

– Vi gjør dumme, enkle feil som ikke skal skje, sa målscorer Joshua King til TV 2.

– Det er vår egen skyld.

Kampen ble umiddelbart seende ut slik man forventet før avspark: Spanjolene tok tak i ballen, mens Norge veldig raskt ble spilt svært lave. Den første spanske sjansen kom allerede etter fem minutter da Álvaro Morata headet rett på Rune Jarstein fra farlig hold.

De få gangene Norge fikk låne ballen, ble de raskt overmannet av det høye, spanske presset, som da Martin Ødegaard driblet seg inn i trøbbel, mistet ballen i farlig posisjon og ga Spania en halvsjanse.

De rødkledde rullet deretter opp praktspill som tatt ut av et minne fra tiki-takas glansdager: Fra et innkast på høyre side til Jordi Albas innlegg på venstre side inneholdt angrepet hele 15 trekk, og Valencia-spiller Rodrigo fikk æren av å sette inn 1–0 på sin egen hjemmebane.

10 sjanser

Det var flere skyldige nordmenn: Ødegard og Omar Elabdellaoui ble aldri enige om hvem som skulle følge Albas løp, mens Haitam Aleesami var passiv og uoppmerksom i markeringen av målscoreren.

1–0 var også stillingen en halvtime senere, da lagene gikk til pause, men det var et lite mirakel at det ikke var scoret langt flere mål: Ifølge VGs opptelling skapte Spania vanvittige 10 sjanser i første omgang, men Jarstein vartet opp med flere redninger i verdensklasse som holdt Norge inne i kampen.

Det var riktignok Lagerbäcks menn som skapte omgangens aller største mulighet. Etter et sjeldent, men godt angrep kom Markus Henriksen rundt på høyrekanten og slo hardt inn foran mål. Der kom Tarik Elyounoussi skliende, men fra 40 centimeter og på åpent mål traff han ballen med hælen, slik at det ble seende ut som en klarering på streken snarere enn et forsøk på å score et enormt viktig mål.

I VGTV-studio fikk Tarik huden full av Bernt Hulsker:

King straffet De Gea igjen

Ti minutter ut i andre omgang gjorde Lagerbäcks sine første trekk fra benken: Tarik Elyounoussi og Martin Ødegaard gikk ut, mens Bjørn Maars Johnsen og Mohamed Elyounoussi kom inn.

Kort tid senere skjedde det totalt uventede. Mens bølgen gikk rundt og rundt på Mestalla-tribunene, festet Norge et grep om kampen, og etter en corner ble innbytter Maars Johnsen revet i bakken av Martínez. Straffe til Norge.

Joshua King trosset den massive pipekonserten fra publikum og banket inn en utagbar straffe forbi David De Gea – hans tredje mål på sin tidligere klubbkamerat i Manchester United.

Men det skulle ikke holde helt inn. Håvard Nordtveit slo et altfor svakt tilbakespill til Jarstein, som kom rusende ut og felte Morata. Straffen chippet Sergio Ramos på karakteristisk vis i mål.

Norge klarte ikke å skape en eneste sjanse etter det.

VG kommer tilbake med mer!

23.03.19 22:38 Oppdatert: 23.03.19 23:30