Molde-vikaren hemmelighetsfull om Solskjær-påstand

ULLEVAAL STADION (VG) Ifølge engelske medier kan Ole Gunnar Solskjær (46) bli presentert som permanent Manchester United-manager i løpet av uken.

Det skriver både Daily Mail og Sky Sports. Tirsdag konfronterte VG 48 år gamle Erling Moe med nyheten i forbindelse med et arrangement relatert til den nært forestående eliteseriestarten. Moe tok over som Molde -trener da Solskjær dro til England i desember og er en av personene som har tettest kontakt med ham.

– Det hevdes at Ole Gunnar presenteres som permanent United-manager i løpet av uken. Har du fått beskjed om det fra ham?

– He-he. Jeg må si at jeg unner Ole jobben. Det er «hjem» for Ole i fotballsammenheng. Det er klubben han elsker. Jeg håper virkelig at han får den utfordringen, så skal jeg sitte og heie på ham, forteller Moe.

Vil ikke røpe noe

– Hvis du sitter her nå og vet at han har fått jobben, hvor vanskelig vil det være å holde på en slik hemmelighet?

– Ha-ha. Det hadde ikke vært vanskelig å holde på. Hadde jeg visst noe, hadde jeg ikke sagt noe. Det går jo ikke, sier den nåværende Molde-sjefen.

– Så du har fått beskjed om å holde det dere snakker om hemmelig?

– Sånn er det bestandig når du prater med folk du jobber sammen med – og liker. Da kan du ikke gå rundt og snakke med alle andre om det.

– Men du skjønner interessen?

– Ja, ja, ja. Jeg syns det er fantastisk bra. Det er godt for norsk fotball at vi får ut en profil, og så er det helt fantastisk at det blir en av verdens største fotballklubber. Jeg tror det er veldig godt for norsk fotball og veldig bra for norsk presse, for det er god butikk. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter i norsk fotball, sier Moe, som opplyser at han fortsatt prater hyppig med Solskjær om ting de begge har på hjertet.

– Håper han får jobben

Ruben Gabrielsen var også til stede på Ullevaal stadion tirsdag ettermiddag. Molde-kapteinen forteller at han ikke vet om Solskjær har fått, eller vil få, jobben.

Gabrielsen er derimot tydelig på at han ønsker at Solskjær blir værende i Manchester.

– Jeg håper ikke at han kommer tilbake. Han er en fantastisk trener, men jeg tror hele spillergruppen håper at han får jobben, forteller Gabrielsen til VG.

Manchester United -stopper Victor Lindelöf har tidligere fortalt at samarbeidet med Solskjær har betydd mye for ham de siste månedene. I et intervju med Sky Sports er svensken nå klar på at han vil ha nordmannen som sjef også utover den inneværende sesongen.

– Hvis han får jobben, vil jeg være fornøyd, sier Lindelöf.

