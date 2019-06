GRÅT AV SMERTE: Emilie Haavi kjempet med tårene etter at hun fikk seg en kraftig smell i høyrekneet på trening. Her får hun behandling av fysisk trener Gunnvor Halmøy (t.h.) og lege Jorid Degerstrøm (bak). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Emilie Haavi røk korsbåndet – reiser hjem fra fotball-VM

REIMS (VG) VM er over for Emilie Haavi (26) - og det før mesterskapet er kommet ordentlig i gang.

Oppdatert nå nettopp







MR-undersøkelsen i formiddag her i Reims viste at skaden Lillestrøm-spilleren pådro seg i kneet på torsdagens trening i Nice var mer alvorlig enn man først trodde.

Haavi har røket fremre korsbånd på høyre kne, og vil derfor dra hjem til Oslo i kveld for å få best mulig oppfølging på Idrettens Helsesenter.

- Jeg er veldig skuffet og lei meg. Det er utrolig tungt å skulle forlate den gjengen som er her nede, men jeg ønsker jentene masse lykke til videre i mesterskapet. Jeg skal jobbe knallhardt for å komme tilbake og oppleve lignende mesterskap i fremtiden. Det gir meg stor motivasjon å se alt engasjementet som har vært rundt denne turneringen, sier Haavi til NFF.

les også Landslagssjefen spent på hvordan Reiten tar nivået i ny liga

Hun ønsker selv ikke å snakke med pressen nå og reiser hjem etter bare seks minutter med VM-fotball. 26-åringen ble byttet inn i 91. minutt i 3–0-seieren mot Nigeria i åpningskampen.

Norges landslagslege Jorid Degerstrøm sier dette om skaden.

- Skaden viser seg dessverre å være mer alvorlig enn vi først trodde. Det er en fremre korsbåndskade som medfører at VM er over for Emilie, noe som selvsagt er veldig trist for henne. Nå er det viktig at hun kommer seg raskt tilbake til Norge for å få best mulig oppfølging, sier legen som slår følge med Haavi på flyet hjem til Oslo.

– Har gått foran

Landslagssjef Martin Sjögren synes det er trist at Haavi nå må reise hjem.

- Jeg er veldig lei meg på Emilie sine vegne, og har stor sympati med henne. Emilie har vært en veldig viktig bidragsyter i gruppa, og med sin vinnermentalitet og mesterskapserfaring har hun vært en som har gått foran på treningsfeltet og pushet de andre jentene, noe vi selvsagt vil savne. Jeg vil ønske henne god bedring, og jeg er sikker på at vi vil se Emilie tilbake på dette laget i fremtiden, sier Sjögren.

Norge kan ikke hente inn noen erstatter for Haavi, men det kan bli aktuelt å hente inn en spiller for likevel å ha to komplette lag på treningene.

Fikk du med deg da Haavi tok et oppgjør rundt holdningene til kvinnefotballen?

Publisert: 14.06.19 kl. 11:45 Oppdatert: 14.06.19 kl. 12:01