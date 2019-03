USIKKER FREMTID: Martin Linnes har fortsatt ikke signert sin nye kontrakt med Galatasaray. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Linnes fikk telefon fra kjæresten om sjokkrykter

OLIVA (VG) Kontraktsforhandlingene til Martin Linnes (27) med Galatasaray tar lengre tid enn forventet. Nå kobles landslagsspilleren til en av klubbens erkerivaler.

Nordmannens kontrakt med Galatasaray utløper til sommeren. Og til tross for at Linnes under de siste landslagssamlingene har gjentatt at han har trodd veien har vært kort til enighet, har han fortsatt ikke signert noen avtale.

Onsdag, mens Linnes var på landslagssamling i spanske Oliva, begynte det å svirre oppsiktsvekkende rykter om ham i tyrkiske medier. Storavisen Hurriyet var blant de som skrev at Besiktas, en av Galatasarays store rivaler i Istanbul, skal være svært interessert i å kuppe Linnes dersom han ikke kommer til enighet med sin nåværende klubb.

– Jeg har ikke hørt noe om det selv, men samboeren ringte meg i stad og lurte på om jeg hadde hørt noe om det, sier Linnes til VG.

– Det hadde jo satt fyr i de fleste telt rundt omkring. Det spørs vel om det blir noe, men samtidig vet man aldri helt hva som skjer. Jeg må jo tenke på meg selv oppi det hele uten å ta hensyn til alle andre rundt, sier han.

Det spekuleres også i at Linnes har kommet til enighet med Galatasaray om en ny treårsavtale med en lønnsøkning på 300.000 euro, som tilsvarer 2,9 millioner kroner i året. Det skriver tyrkiske Sporx.com.

– Jeg føler jo at jeg har sagt flere ganger nå at vi er veldig nær, men den siste dørterskelen mangler, vi må trå gjennom døren. Jeg venter egentlig i spenning på å få en avklaring. Jeg synes det hadde vært godt å få klarhet i hva som skjer videre. Så får vi se. Jeg kan ikke gjøre så mye annet enn å stå på og gjøre det jeg kan, sier Linnes, som på høsten scoret i et ellevilt Istanbul-derby mot Fenerbahce:

Han er tydelig på hva han helst ønsker:

– Det er å forbli der jeg er. Det er det jeg håper på. Så får vi se om de synes jeg fortjener det eller ikke.

Trenden har vært positiv for nordmannen, som etter en høstsesong med mange kamper på benken i ligaen, har startet de fleste seriekampene etter nyttår. Han startet også fem av lagets seks Champions League-kamper på høsten.

Lørdag kveld kjemper han om en startplass på Lars Lagerbäcks landslag mot Spania. Linnes er aktuell på flere posisjoner: Høyreback, venstreback, høyrekant og venstrekant.

21.03.19 17:04