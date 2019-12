FORLATER SARPSBORG: Geir Bakke har fått ny jobb. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Geir Bakke ny LSK-trener

Geir Bakke (50) er enig med Lillestrøm om å bli klubbens nye hovedtrener. Romerikingen har skrevet under på en kontrakt ut 2024-sesongen.

Oppdatert nå nettopp

– Vi er veldig fornøyde med å få Bakke på plass. Det har vært en prosess siden nedrykket var et faktum. Vi ville finne en hovedtrener som skulle være med på å gjenreise LSK. Bakke var øverst på listen. Vi er veldig glad for å få ham på plass, sier sportssjef Simon Mesfin i LSK til VG.

– Bakke går fra Eliteserien til Obos-ligaen. Hvordan har arbeidet med å få Bakke til klubben vært?

– Det er en spesiell situasjon. Han har vært med på å bygge opp Sarpsborg med de gode folkene som er der. Jeg har hatt Geir Bakke som trener selv da jeg var ung. Og han er fra Romerike. Jeg vet hvor mye han brenner for å være med på å bygge noe bra i Lillestrøm Sportsklubb. Jeg visste at driven hans var der. Så handler alt om timing. Nå virker den åpenbart bra. Samtidig må jeg honorere Sarpsborg for smidigheten de har vist i denne prosessen, sier Mesfin.

Bakke har ledet Sarpsborg 08 de fem siste sesongene. Det har ført til følgende plasseringer:

11, 6, 3, 8 og 12.

Nå får Bakke oppgaven med å forsøke å ta Lillestrøm tilbake til Eliteserien, etter årets nedrykk.

Svenske Jörgen Lennartsson trente laget denne sesongen, men han fikk sparken da det endte med nedrykkskvalifisering. Tom Nordlie fikk jobben med å prøve å redde LSK i møtene med Start, og det så veldig lyst da et kvarter gjensto av returoppgjøret. Men tre kjappe baklengsmål førte til at LSK rykket ned for første gang siden opprykket i 1974.

Tom Nordlie uttrykte før kval-kampene et ønske om å bli med videre neste sesong. Det skjer altså ikke.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 31.12.19 kl. 15:57 Oppdatert: 31.12.19 kl. 16:20

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om

Flere artikler