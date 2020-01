STØTTER EIERNE: Ole Gunnar Solskjær ber Manchester United-fansen om å stå bak klubbens amerikanske eiere. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær tar bladet fra munnen om forhatte eiere: – Vi er en familie

MANCHESTER (VG) Manchester Uniteds amerikanske eierne ble hetset på det groveste under 4–0-seieren over Norwich på Old Trafford. For første gang siden han tok over som manager, uttaler Ole Gunnar Solskjær (46) seg om misnøyen.

Glazer-familien, som eier Manchester United, har vært upopulære blant store deler av fanskaren siden de kjøpte opp klubben i 2005. De har vært utsatt for en rekke protester, og lørdag blusset misnøyen opp igjen.

«Vi vil ha Glazer ut», sang Old Trafford-publikummet.

De hadde også grovere tekster å by på. En av dem innebar at de ønsker å se eierne – i tillegg til direktør Ed Woodward – brenne på et bål. Videoer av sangene har blitt publisert på sosiale medier.

– Jeg er ikke sikker på at spillerne får det med seg, men jeg merket det, sier Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen etter 4–0-seieren over Norwich.

– Som klubb er vi nødt til å holde sammen og være samlet. Vi er en familie, sier han og fortsetter:

– Jeg kan bare si at siden jeg kom hit, har jeg blitt støttet av eierne og Ed. De støtter meg. For meg er det viktig at vi står sammen.

EIEREN: Ole Gunnar Solskjær sammen med United-eier Avram Glazer i Barcelona i april. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Solskjær kommer med følgende beskjed til de misfornøyde supporterne:

– Vi er fortsatt med i alle turneringer, ligacupen, FA-cupen, vi er på femteplass i ligaen, vi har forbedret oss sammenlignet med forrige sesong, vi er i Europa League. De må bare tro på meg når jeg sier at jeg føler vi gjør veldig mange gode ting bak kulissene. Vi er på vei i riktig retning.

Det er ikke første gang denne sesongen at United-fansen uttrykker misnøye med eierne. Under serieåpningen mot Chelsea fløy et lite fly over Old Trafford med et banner der det sto «#GlazersOut».

PROTEST: Slik markerte United-fansen sin misnøye under serieåpningen mot Chelsea i august. Foto: Nick Potts / EMPICS Sport

Glazer-familien beskyldes blant annet for å prioritere økonomisk vekst fremfor det sportslige, og at de ikke tar nok hensyn til den lokale fansen.

Ole Gunnar Solskjær har ikke alltid vært like støttende overfor Glazer-familien som han er nå. I 2005, da klubben var i ferd med å bli kjøpt opp av amerikanerne, tok nordmannen fansens side.

Som den eneste av de daværende aktive spillerne, gikk Solskjær, som var en frontfigur for supportergruppen, offentlig ut i mediene med sitt standpunkt om Glazer-familiens mulige overtagelse.

– Jeg synes det er viktig at klubben forblir i de riktige hender. Jeg er fullt og helt på supporternes side og mener klubben er i veldig gode hender i dag. Jeg er selv en United-fan og ønsker bare det som er best for fremtiden, sa Solskjær ifølge en Telegraph-artikkel i 2005.

– Det betydde alt for oss. Og det er en viktig grunn til at vi elsker ham, for han brydde seg om oss. Supporterne husker det. De kommer aldri til å glemme det, sa supportertalsmann Sean Bones til VG om Solskjær-støtten i et intervju i desember 2018.

