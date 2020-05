HISTORISK: Odds førstelag stiller seg disiplinert opp til et lagbilde med to meters avstand, etter idé fra VG-fotograf Bjørn Delebekk. Bak fra venstre: Bjørn Mæland, Thomas Hallstensen, Onyekachi Hope Ugwuadu, Tobias Lauritsen, Petter Hagen, Steffen Hagen, Odin Bjørtuft og Eirik Asante. I midten fra venstre: Bilal Njie, Fredrik Nordkvelle, Vebjørn Hoff, Fredrik Semb Berge, Birk Risa, Espen Ruud, Elbasan Rashani og Syver Aas. Foran fra venstre: Elias Skogvoll, Joshua Kitolano, Filip Jørgensen, Sondre Rossbach, Egil Selvik, Torgeir Børven, Marius Larsen og Markus Kaasa. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Et historisk lagbilde: – Ser ut som en oppstilling fra Nord-Korea

SKIEN (VG) – Det ser jo ut som en oppstilling fra Nord-Korea, gliser Odd-trener Jan Frode Nornes (47) da han ser VGs meget spesielle lagbilde, tatt på Skagerak Arena en torsdag i corona-tilværelsen.

Nå nettopp

– Fram med brystkassa, Biljal, roper Odds nyansatte hovedtrener. Fredrik Semb Berge er nysgjerrig på hva VG driver med, Fredrik Nordkvelle bare smiler av det hele ...

VG har kommet til Skien for å ta et svært spesielt lagbilde, av Odds Ballklubb. Gutta skal ha på drakter, som ved et vanlig lagbilde, men nå må det holdes avstand: To meter mellom hver spiller, både vannrett og loddrett.

– Et lagbilde i tiden, legger trener Nornes til – og lover at bildet skal henges opp på stadion – som et minne om en svært spesiell tid, også for fotballspillere.

For her er det to meter avstand mellom spillerne, på det som da blir det mest omfangsrike, i areal, lagbildet i historien.

Her kan du se flere bilder fra VGs besøk på Skagerak Arena:















– Veldig spesielt, smiler kaptein Steffen Hagen – der han står på god avstand av medspillerne sine. Som de fleste andre, har Hagen og Odd gjort det de kan ut fra en svært vanskelig, og uvant, situasjon.

– Vi har prøvd å være positive, gjort det beste ut av situasjonen vi plutselig havnet i. Det var litt styr i begynnelsen, det var litt uenighet om hvordan vi skulle løse dette. Men nå føler vi at det er likt for alle, at vi konkurrerer på like vilkår, sier Odds lagkaptein.

– Hvordan har dere opplevd situasjonen?

– En svært spesiell situasjon for alle oss, men det er klart: Det er andre som har større utfordringer enn oss fotballspillerne. Det handler om å se det store bildet, se perspektivet dette gir, der mange mister mye, og ofrer enda mer, sier Steffen Hagen.

les også Raja står på sitt etter Odd-møte: Nekter å dekke sponsor-tap

I Odds BK snakker de om at situasjonen også utfordrer trenerne, på kreativitet. Nornes og trenerteamet hans havnet i en merkelig situasjon da de, etter å ha vært midlertidig ansatt, havnet i corona-situasjonen med en gang de fikk jobben permanent.

– Litt spesielt ja, det ble jo det, sier Jan Frode Nornes – som var Dag-Eilev Fagermos assistent i Odds BK gjennom 12 år – og fikk den jobben han ønsket seg da Fagermo dro til Vålerenga i vinter.

Det jobbes hardt med å finne gode øvelser for spillerne, som er kamp-relatert, men samtidig krever at spillerne holder avstand.

– Vi håper, selvsagt, at sesongen snart kommer i gang, og at vi får spilt en hel sesong. Spørsmålet er om det bare er et håp, eller om det er realistisk. Det vet vi ingen ting om akkurat nå, sier lagkaptein Steffen Hagen – som forteller at ingen i Odd har vært syke.

Publisert: 02.05.20 kl. 18:19

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser