Haaland letter på sløret om lagkamerater, yndlingsrett og meditasjon

Det har vært stille rundt Erling Braut Haaland (19) en stund. Men nå er superspissen til Borussia Dortmund ute med siste nytt – og avslører en del vittigheter – overfor egne fans.

I spørsmålsstafetten «Von borusse zu Borusse» svarer han på spørsmål fra BVB-tilhengerne. Der forteller han hvilken lagkamerat han har mest kontakt med. Hva han helst spiser. Og hva som er hans tyske favorittord.

Det er hans danske lagkamerat Thomas Delaney han omgås mest forteller Haaland.

– Vi snakker nesten samme språk. Jeg kan snakke norsk med ham. Følgelig er det Thomas, sier Erling Braut Haaland.

Han forteller at hans yndlingsrett er kebabpizza, og favorittordet på tysk er «Malocher» (lokal slang for arbeider). Men etter litt latter legger han til «Tor», som betyr mål på tysk.

Ganske mange av spørsmål går på hvilke forbilder han har.

– Som barn hadde jeg mange idoler. OG jeg må nevne to spillere; Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic, sier Haaland.

Pappa Alf-Inge har også sluppet gjennom med spørsmål og lurer på om sønnen savner ham. En lattermild Erling sier:

– Ja, litt.

Corona-viruset har nemlig splittet dem fysisk – inntil videre – men unge Haaland fyller dagene med trening, dataspill og – som man har sett i flere av målfeiringene hans – meditasjon.

– Jeg trener og mediterer mye, og spiller FIFA med mine venner, sier Erling Braut Haaland.

PS! Etter planen skal Bundesliga starte opp igjen i mai med kamper uten publikum. Bayern München leder ligaen fire poeng foran Borussia Dortmund på 2. plass.

Publisert: 26.04.20 kl. 17:25

