Idrett er ikke så viktig akkurat nå: Folkehelse trumfer fotballfest

ULLEVAAL (VG) Fotball er ikke viktigere enn liv og død, og selvsagt måtte det bli tomme tribuner mot Serbia. På kort sikt er idrett temmelig underordnet.

Her på Ullevaal stadion har Norges idrettsforbund og fire særforbund redegjort for den eneste fornuftige konsekvensen av helsemyndighetenes endrede råd. Norsk idrett står overfor en monumental forandret hverdag. Når alt er så ferskt er dette den helt logiske konsekvensen, mens en rekke spørsmål er usikre fremover, blant annet hvilke økonomiske følger dette vil få her og der. For øyeblikket trumfer liv og helse alt, så får vi komme tilbake til en alvorlig situasjon for idretten etter hvert.

Opp mot 10 millioner kroner anslår Norges Fotballforbund at vil ryke som en følge av at corona-viruset stopper tidenes trøkk rundt den viktigste landskampen på evigheter. Det er skikkelig, skikkelig surt.

Likevel ville kostnaden ved å gjennomføre som planlagt vært betydelig høyere, på et annet og mer essensielt plan. Selv om mye ennå er usikkert rundt det videre forløpet, og ingen kan si noe sikkert om hvor stor den reelle tilleggsrisikoen hadde vært, er selvsagt ikke lysten til å nå EM det viktigste i verden akkurat nå.

Det er Folkehelseinstituttets oppgave å komme med råd i en usannsynlig krevende situasjon, og det er selvsagt umulig å kritisere et valg om å være «føre var» slik ståa er blitt. Når valget først er tatt om å anbefale avlysning eller utsettelse av arrangementer med over 500 personer, sier det strengt tatt seg selv at det ville vært uforsvarlig å fylle et anlegg med godt over «femtigangeren» av dette.

Kanskje er det ikke de helsemessig mest sårbare gruppene som i særlig grad hadde fylt stadion om de hadde fått muligheten. Men det hadde ikke hjulpet stort for bestefar om barnebarna kom på besøk etter å ha vært på Ullevaal og blitt smittet. Slike hypotetiske scenarier finnes det bøttevis av, og vi får jo aldri vite hvordan en alternativ virkelighet hadde forløpt. Men her og nå fremstår det fornuftig å redusere risiko ved ikke-samfunnskritiske anledninger. Og uansett hvor vesentlig ulike idrettsarrangementer oppleves for deg og meg, kan selv ikke en avgjørende landskamp prioriteres foran folkehelseperspektiver.

Den legendariske Liverpool-manageren Bill Shanklys sitat er verdenskjent, men når det virkelig er alvor stemmer det selvsagt ikke at «Some people think football is a matter of life and death. I assure you, it’s much more serious than that».

Det er grunn til å ha all mulig medfølelse med hvor vondt dette må oppleves i Norges Fotballforbund, og det er til å forstå at de i det lengste at kampen ville jobbe for at kampen kunne spilles foran et hjemmepublikum. Planen som ble offentliggjort tidligere tirsdag, inneholdt vel omtrent alt som var tenkelig for et scenario der folk fikk slippe inn, helt ned på et detaljnivå med et elektronisk kampprogram.

Men den siste utviklingen løfter hele denne saken ut av fotballens hender, i likhet med det en rekke andre arrangører nå opplever. Med situasjonen vi har nå er det derfor også riktig å avlyse Birkebeineren og diverse annet som kommer til å bli rammet på ulikt vis.

I et lengre perspektiv er det helt i det blå hvor lenge denne linjen vil vare, og de tenkelige konsekvensene er det ikke mulig å ta helt inn ennå. Heller ikke vet vi hvor konsekvente valg som kommer til å bli tatt, i en tid der det fortsatt er mange situasjoner hvor folk er tett på hverandre i hverdagen.

Men akkurat nå kan vi ikke gjøre noe annet enn å lytte til ekspertisen som jobber på spreng med å hindre coronaspredning. Uansett hvor surt det oppleves at ting man har gledet seg veldig til ikke blir noe av.

