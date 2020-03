FORLOT KLUBBEN: John Obi Mikel forlot klubben Sørloth spiller for, på grunn av at fotballen ikke stoppet til tross for coronaviruset. Foto: Gavin Barker/BackpagePix / Sports Inc

Sørloths lagkamerat klubbløs etter corona-kritikk: – Spillerne var redde

Alexander Sørloths lagkamerat John Obi Mikel terminerte kontrakten med Trabzonspor da den tyrkiske ligaen ikke tok corona-tiltak. Nå forteller han om frykten til spillerne og det tøffe valget han måtte ta.

Oppdatert nå nettopp

I søndagens toppkamp i Tyrkia mellom Istanbul Başakşehir og Trabzonspor ble John Obi Mikel plassert på benken etter å ha kommet med kraftig kritikk for at den tyrkiske ligaen ikke stoppet opp. Sørloths tidligere lagkamerat forteller at spillerne var redde, selv om kampen ble spilt bak lukkede dører.

– Det var fortsatt en risiko med tanke på at noen kunne bli smittet, med mange akkrediterte mennesker der, og jeg så hva som foregikk, jeg var på benken. Det var ingen motivasjon, alle spillerne var redde. Det var ingen håndtrykk. Det føltes ikke riktig. Jeg tenkte bare: Jeg vil ikke være en del av dette, forteller Mikel åpenhjertig til The Guardian i et lengre intervju.

les også Abramovitsj blør titall milliarder på corona-krakket. Men hvem vil kjøpe Chelsea?

Den siste uken har vært turbulent for den tidligere Lyn-spilleren. Det hele startet i slutten av forrige uke. Alle de store europeiske ligaene stoppet opp på grunn av corona-krisen, men ikke den tyrkiske. Dette fikk Trabzonspor- og tidligere Chelsea-spiller John Obi Mikel til å reagere.

På Instagram la han ut et innlegg hvor han skrev at han ikke følte seg komfortabel med å spille fotball under den spesielle situasjonen med coronaviruset, og mente ligaspillet burde stoppes. Det førte etter hvert til at Mikel ble klubbløs.

Trobzonspor-president Ahmet Agaoglu ble visstnok rasende da han fikk vite om Mikels Instagram-post, og skal ha krevd at Mikel slettet den, ifølge spilleren selv. Men Mikel nektet.

– Du skal ikke si sånt, vi er på vei til å bli mestere, du må slette det, sa presidenten ifølge Mikel.

– Jeg sletter det ikke. Dette er min mening. Verden går gjennom en turbulent tid, en skummel tid. Dere burde våkne opp, sier Mikel at han svarte presidenten.

Agaoglu ga seg ikke. Ifølge Mikel skal han fått beskjed om at hvis han ikke slettet innlegget kom han ikke til å spille resten av sesongen. Nigerianeren sier til The Guardian at han svarte at han skulle stå for det han hadde skrevet.

les også «Perry» foreslår endring i norsk fotball på grunn av coronaviruset: Vil snu sesongen

Tirsdag denne uken ble det klart at Mikel hadde terminert kontrakten sin med Trabzonspor. Ifølge en pressemelding på klubbens hjemmeside skjedde det etter enighet fra begge parter.

Nyheten kom like etter at den tyrkiske fotballpresidenten, Nihat Özdemir, offentliggjorde at ligaen skulle fortsette å spille, men for tomme tribuner. Torsdag bestemte de tyrkiske myndighetene at også den tyrkiske fotballen må ta corona-pause.

TERMINERT KONTRAKT: Mikel ankom Trabzonspor sommeren 2019, men har nå terminert kontrakten med den tyrkiske klubben. Foto: AP

Mikel sier at det kom ut et rykte blant spillerne, om at de utenlandske spillerne ikke kom til å få lov til å reise hjem til familiene sine, til og med om ligaen stoppet opp. Myndighetene mente Tyrkia var den tryggeste plassen å være.

Dette fikk Mikel til å tenke. Han kunne ikke tolerere å ikke få se familien sin på flere måneder, så han tok kontakt med representantene sine for å finne en exit-strategi.

les også Slik trener toppidrettsutøverne etter corona-utbruddet

Fra klubben skal Mikel ha fått beskjed om at hvis han reiste kom han aldri til å få komme tilbake, noe Mikel så på som en trussel.

– De trodde ikke jeg skulle klare å ta valget med å avbryte kontrakten. Men jeg brydde meg ikke om hva de sa. Jeg sa: Hvis vi må terminere kontrakten, så terminerer vi. Jeg må reise hjem til familien min i tilfelle noe skjer med dem, sier den tidligere Lyn-spilleren.

Til The Guardian sier Mikel at han ikke angrer på valget han tok. Fra sine fotball-kolleger i Tyrkia, som forteller om en tøff tilværelse i landet, har han fått flere støttemeldinger

– Alle i Tyrkia var redde for å si noe fordi de kan bli straffet av klubben eller fansen kommer til å være imot dem, men jeg følte at noen trengte å si noe. Bare sannheten, hva som bør gjøres. Det er alt jeg gjorde. Jeg har fått meldinger fra spillere i Tyrkia, som fortalte meg: Bra gjort for å stå opp fordi vi ikke kan snakke, jeg håper du forstår det. De er redd for å miste kontrakten sin, jobben sin. Jeg forstår, forteller Mikel.

Få inspirasjon til hjemmetrening her:

Publisert: 20.03.20 kl. 13:54 Oppdatert: 20.03.20 kl. 14:14

Mer om Coronaviruset Tyrkia Trabzonspor Lyn

Fra andre aviser