BEKYMRET: Alexander Tettey er forberedt på å måtte spille Premier League-kamper for lukkede dører. Foto: Nigel French / EMPICS Sport

Alexander Tettey forberedt på stengte tribuner: – Meget alvorlig

LONDON (VG) Alexander Tettey (33) har ingenting imot å spille Premier League-kamper for lukkede dører på grunn av coronaviruset. Samtidig kommer nordmannen med en oppfordring til hjemlandet.

BBC melder torsdag morgen at den britiske regjeringen har bedt Premier League om å trappe opp planene for beredskap i forbindelse med spredningen av coronaviruset.

I en e-post skal regjeringen også ha opplyst om at det mest konkrete tiltaket som vurderes, er å spille Premier League-kamper for lukkede dører, men at situasjonen for øyeblikket forblir uendret.

«Miljøet rundt førstelagene er særlig viktig da et utbrudd som omfatter førstelaget til kun én klubb, kan gjøre det veldig vanskelig å fullføre sesongen», skal Premier League-klubbene ha fått beskjed om.

Newcastle ble i forrige uke den første engelske klubben der det ble kjent at håndhilsing har blitt midlertidig forbudt i et forsøk på å redusere smittefaren.

– Vi følger med på nyhetene. Det er meget alvorlig. Man kan bli syk, man kan komme seg, men de som ikke gjør det, kan miste livet. Det er noe vi må ta utrolig seriøst, sier Norwich-veteranen Tettey til VG.

Onsdag kveld spilte han foran 58.000 tilskuere på Tottenham Hotspur Stadium da Norwich sikret en plass i FA-cupens kvartfinale. Det kan det snart bli satt en midlertidig stopper på, noe Tettey ikke tar særlig tungt.

– Det er ikke noe problem å spille for tomme tribuner. Det er sikkert veldig gøy. Det er nok ikke det for Premier League og forbundene som tjener penger på at fans kommer på kamper. Det er fansen som betaler for å se kamper, og vi vil jo ha fans, men må vi spille kamper uten fans, så må vi det, for vi vil ikke at liv skal gå tapt, sier den tidligere norske landslagsspilleren.

Antallet bekreftede coronatilfeller i Storbritannia er nå oppe i 87 etter den hittil største økningen i antall smittede onsdag.

Sander Berge, som spiller for Sheffield United og møter Tetteys Norwich på lørdag, sier det ville vært veldig «kjedelig» dersom Premier League-klubbene ble nødt til å spille kamper uten tilskuere, men at han «ikke har rukket å tenke i de baner ennå».

Tettey, som har bodd i utlandet siden han forlot Rosenborg til fordel for Rennes i 2009, kommer samtidig med en oppfordring til Norge:

– Ikke begynn å late som at i Norge skal man ikke få panikk, bla bla bla. Jeg leste senest at noen som hadde det, dro ut for å gjøre et eller annet, og det skal du ikke gjøre når du har karantene. Det er så typisk Norge at de ikke tar det seriøst nok. For da blir det kaos, sier Tettey og fortsetter:

– Jeg håper de tar det veldig seriøst, for det er et virus som tar liv, og ting som tar liv, må man alltid ta seriøst. Det er min personlige bønn til Norge at de tar det seriøst.

Et land som definitivt har tatt viruset på alvor, er Italia, der det denne uken ble bestemt at alle idrettsarrangementer den neste måneden skal utsettes, avlyses eller spilles bak lukkede dører.

Publisert: 05.03.20 kl. 13:36 Oppdatert: 05.03.20 kl. 13:52

