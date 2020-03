Hvordan vil slike tilstander harmonere med helsemyndighetenes forsøk på å hindre spredning av coronaviruset? Foto: Fredrik Hagen

Kollen-krisen: Nå skjelves det på Ullevaal!

Det er bare tre uker til skjebnekampen mot Serbia. Publikumsnekten i Holmenkollen må nødvendigvis øke coronafrykten betydelig i Norges Fotballforbund.

Trolig kunne Ullevaal stadion i utgangspunktet vært solgt ut diverse ganger om det hadde vært praktisk mulig.

26. mars skal jo det mest spennende norske landslaget på en generasjon ut i en fotballkamp som har skapt sårt tiltrengt entusiasme.

Hva skjer med dette nå?

Inntil nylig har det ikke fremstått som et særlig realistisk scenario, men med det som nå har skjedd med Holmenkollen i mente, er det et påtrengende spørsmål hvordan helsemyndighetene og kommunen vil forholde seg til tanken om smittefare på en fullstappet nasjonalarena.

Uten at noen med sikkerhet kan vite hvordan denne virusfaren vil forløpe videre, kan man også undres over i hvilken valg som tas skaper presedens for kommende vurderinger.

Fanger bordet til en viss grad når man først har valgt “føre var”-linjen i enkelte scenarioer?

Når, hvor og hvordan vil det være innenfor å ta sjansen på at mange folk samles?

For Holmenkollens del er konsekvensene store av at publikum skal holdes unna. Rundt 19.000 billetter er solgt, men skistadion stenges. Utenfor den er det er selvsagt en praktisk håpløs oppgave å stoppe folk som eventuelt velger å møte frem likevel.

Bare ettertiden vil vise, og kanskje ikke det engang, om det vi nå ser kun er utslag av sunn fornuft, eller om det er ispedd en anelse hysteri.

Men det er åpenbart faktorer ved akkurat Holmenkoll-helgen som får det til å fremstå ekstra klokt å ta grep akkurat her.

Stappfulle T-baner med folk som har konsumert andre ting enn bare toddy er ikke nødvendigvis skapt for hensynsfull hosting i ermet, med rene lanker og Antibac i lommen.

Slik sett er det umulig å argumentere mot at det ikke tas noen sjanser i helgen. Men fremover er det store spørsmålet hvor grensen kommer til å gå.

Her er idrettsarrangementer i en interessant situasjon.

Store evenementer inneholder jo per definisjon mange mennesker på samme sted, hvilket i seg selv kan ses på som en risiko. Idrett er jo en arena som neppe kan anses som samfunnskritisk eller det viktigste i en tid der folkehelse står i sentrum, men er samtidig noe som betyr veldig mye for mange.

Derfor er det relevant å drodle over hva som vil skje fremover også her.

Hvor vil terskelen bli lagt for hva som gjennomføres og hva som avlyses? Skille mellom utendørs og innendørs? La publikumspotensialet styre?

Hva skjer utenlands? Premier League for tomme tribuner?

Og så videre.

Her er det ytterst krevende å spå noe som helst, eller å se konturene av en fornuftig og konsistent linje. Vi lever i en tid der vi fortsatt reiser på fulle busser og T-baner til og fra jobb, møter kolleger i rom som slett ikke er folketomme, og ved å leve nesten normalt selvsagt utsetter oss selv for en viss smittefare.

Skal vi da bare stenge ned idretten på ubestemt tid for sikkerhets skyld, mens mange andre samfunnsfunksjoner ruller som normalt?

Det spørsmålet er selvsagt fasitfritt, men det skal bli ytterst interessant å se den videre utviklingen også på idrettens banehalvdel.

Ikke minst gjelder det hva som skjer med Martin Ødegaard og Erling Braut Haalands jakt på en EM-billett ...

Publisert: 05.03.20 kl. 19:38

