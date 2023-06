Uefa innfører VAR i U21-EM fra og med sluttspillet.

U21-EM innfører VAR etter skandalekamp

U21-EM skal benytte VAR fra og med kvartfinalene i turneringen. Det skjer etter store dommerfeil i kampen mellom Italia og Frankrike.

Italienerne følte seg snytt etter 1-2-tapet for Frankrike torsdag. Dommeren godkjente blant annet ikke 2-2-målet til Italia, hvor han ikke så ballen passere mållinjen.

Kamplederen skal også ha gått glipp av et potensielt italiensk straffespark og et frispark i oppbyggingen til Frankrikes 2-1-mål.

Du kan se U21-EM på VG+ Sport.

VAR er i utgangspunktet ikke i bruk i mesterskapet, men blir nå innført fra og med sluttspillet. Det bekrefter blant annet det tyske fotballforbundet på sine nettsider.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skal dekke kostnadene.

Det spøker for norsk deltakelse i sluttspillet etter tapet for Sveits i åpningskampen. For å tenne håpet for et eventuelt avansement, må Norge få til noe helt spesielt mot Frankrike søndag kveld.

I kveld kan du se Norge-Frankrike gratis på VGTV:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post