Kommentar

Ikke godt nok på dette nivået

NEDBRUTT: Mads Hedenstad Christiansen (i bakgrunnen) etter tapet for Sveits.

(Norge-Sveits 1–2) Internasjonal fotball er nådeløs, det er marginer hele veien, også på U21-nivå. Landslagssjef Leif Gunnar Smerud valgte Mads Hedenstad Christiansen foran Kristoffer Klaesson i mål - og må leve med det.

For det keeperspillet Lillestrøms sisteskanse viste mot Sveits, det er ikke godt nok på dette nivået. Han burde gjort det bedre på begge scoringene, feilplassert som han var.

Og det ble avgjørende.

Det er synd, fordi Norge gjorde ellers en god nok åpningskamp i U21-EM til å kunne få med seg poeng.

Nå er det ikke bare Hedenstad Christiansen sin skyld at Norge tapte den viktige åpningskampen i Romania. På mange måter minnet kampen mye om de siste A-landskampene:

Norge skaper sjanser, men scorer ikke på sine.

Motstanderen scorer på alle sine.

Det ser, og er, altfor enkelt å score mål på de norske landslagene. Dette må bli et felles anliggende. For du kommer ingen vei hvis det fortsetter på denne måten, enten det gjelder A- eller U-landslaget.

Da Sveits gikk opp til 2–1 etter 55 minutter, hadde de kun hatt to målsjanser. Norge hadde hatt sju - og scoret én gang, et flott mål signerte Emil Konradsen Ceide.

Kantspilleren scoret på Norges fjerde sjanse, som Norge skapte på de 19 første minuttene. Både Konradsen Ceide og Oscar Bobb på motsatt kant ble satt opp gang på gang, og det var de to som var trusselen.

Utligningen, ja Mads Hedenstad Christiansen sto feilplassert, men det norske forsvaret lot også Dan Ndoye nærmest spasere mellom dem, Sebastian Sebulonsen slapp Ndoye, Jesper Daland våget kanskje ikke gå tett nok på sveitseren, som fikk skyte ganske upresset, på en keeper som feilberegnet hvor han sto i målet.

Etter pause bommet Hedenstad Christiansen med et utspill, Sveits kom raskt i angrep - og igjen sto keeperen feil i mål da skuddet kom.

2–1 Sveits.

FORTVILTE: De norske spillerne etter at Sveits tok ledelsen.

Når du vinner sjansestatistikken 10–5 så skal du ikke tape kampen. Og spesielt i en serie med fire lag så er dette en liten «katastrofe.» Trolig må Norge vinne begge, eller ha minst fire poeng, i oppgjørene mot Frankrike og Italia de neste seks dagene.

Det var mye bra fra Smeruds lag i denne kampen, spesielt er det spennende at det kommer fram kant-typer som Oscar Bobb, Emil Konradsen Ceide, Antonio Nusa og Osame Sahraoui. A-landslagssjef Ståle Solbakken bør absolutt teste ut noen av disse spillerne til høsten, på et lag som mangler hurtige kantspillere som er gode en mot en.

Men det er fortsatt ikke tilfeldig at det slippes inn for mange mål, at nasjonen har trøbbel på både keeper- og stopperplass, både på U-landslaget og A-landslaget.

Og da blir det lett trøbbel med både å komme til sluttspill - og gå videre fra sluttspill.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.