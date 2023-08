Sverre Nypan scoret Rosenborgs tredje mål i 4–0-seieren over Aalesund.

Bekrefter: Nypan signerer med Haaland-agent

Sverre Nypan (16) har fram til nå brukt pappa som rådgiver. Nå signerer han snart for stjerneagent Rafaela Pimenta.

Pappa Arne Nypan bekrefter overfor VG at det er Rafaela Pimenta som blir Sverre Nypans nye agent. Det betyr at RBKs stortalent får samme agent som Erling Braut Haaland.

– Det har vært veldig mange agenter som har ringt og det har vært konsekvent nei til alle. Det som har skjedd i det siste er at flere av de antatt største har tatt kontakt. Med det inntrykket hun har gitt og den merittlisten hun har så var det aldri noen tvil, sier Nypan til VG.

TV 2 erfarte nyheten først søndag kveld.

Da Mino Raiola gikk bort i april i fjor, rykket brasilianske Pimenta opp som leder av agentselskapet.

Nypan sier han har sjekket referanser rundt Pimenta og hennes portefølje med spillere. Han forteller om et lengre møte på Teams med Pimenta og den tidligere Barcelona- og PSG-stjernen Maxwell, som jobber i selskapet.

– Der gikk vi gjennom alt som er og hvordan det skal se ut. Vi skal møtes flere ganger fremover, sier Nypan.

Tidligere denne uka ble det også bekreftet at Andreas Schjelderup har signert for agentselskapet.

Interessen er stor rundt Nypan etter storspill for RBK denne sesongen. VG kunne tidligere søndag fortelle at storklubber som Manchester City, Brighton og Everton var på tribunen da RBK møtte Hearts i Skottland for halvannen uke siden.

Nypan scoret ett av RBKs fire mål da de slo Aalesund 4–0 hjemme på Lerkendal søndag kveld.