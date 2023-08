UT MOT PRESSEN: Steven Gerrard feier ryktene til side og sier koblingen med Mason Greenwood er «fake news».

Steven Gerrard avfeier Mason Greenwood-rykter: − Fake news

Liverpool-legende og Al-Ettifaq-manager Steven Gerrard går ut mot britisk presse etter overgangsryktene rundt Mason Greenwood.

Mandag ble det klart at Manchester United skiller lag med 21 år gamle Mason Greenwood etter anklagene om vold.

Greenwood ble aldri dømt fordi anklagene ble droppet. Han var i en periode siktet for voldtektsforsøk og fysisk vold.

Spilleren er dermed på klubbjakt, og i flere britiske medier har han blitt koblet til en overgang til saudiarabiske Al-Ettifaq.

Der er Steven Gerrard hovedtrener.

Tirsdag kveld gikk engelskmannen ut mot koblingen med Greenwood på sin Instagram-bruker.

– Fake news, skriver han.

Steven Gerrard skal tilsynelatende ikke hente Mason Greenwood til Al-Ettifaq.

Skjermdumpen er av denne artikkelen fra Daily Mail.

Manchester United har uttalt at de skal hjelpe Greenwood i å finne en ny klubb.

– Den beste avgjørelsen for oss alle, er at jeg fortsetter min karriere et annet sted enn Old Trafford, slik at mitt nærvær ikke blir en distraksjon for klubben. Jeg takker klubben for dens støtte siden jeg kom til klubben som 7-åring, avsluttet Greenwood i mandagens uttalelse.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post