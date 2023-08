Arne Erlandsen tar over Skeid

Ni måneder etter at han tok over Kvik Halden drar Arne Erlandsen (62) videre. Han tar over Skeid.

Tidligere mandag formiddag ble det bekreftet at hovedtrener i Skeid Gard Holme trekker seg etter fire år i klubben. Erstatteren er Arne Erlandsen.

Han tok over Kvik Halden i desember i fjor og har ledet dem til en foreløpig åttendeplass i sin avdeling i andredivisjon.

– Arne er en tungvekter i norsk fotball, og har med seg enormt med erfaring og kompetanse som vi kan nyte godt av. Vi har kommet i en blindgate, så å få inn en som kan gjøre ting enkelt og sette ting på plass igjen blir viktig om vi skal klare å snu det, sier styremedlem Jo Andreas Gundersen til egen nettside.

Skeid ligger på sisteplass i OBOS-ligaen og har hele ti poeng opp til trygg grunn.

