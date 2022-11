HVOR HAVNER HAN? Det er mange som lurer på hva som blir Cristiano Ronaldos neste klubb.

Uenige om VM-betydningen for Ronaldo

Portugal-stjernen Cristiano Ronaldo (37) er klubbløs. Tidligere toppspiller Morten Gamst Pedersen og ekspert Tor-Kristian Karlsen er delte om hvor mye VM vil ha å si for neste klubbvalg.

– Med et forrykende VM kan det bli ekstra interessant å se hvor han ender. Han kan vinne på å levere sterkt i VM, sier Gamst Pedersen – som i sin tid møtte Cristiano Ronaldo flere ganger med Blackburn.

Tirsdag kom beskjeden om at Manchester United og Ronaldo skiller veier etter stjernens saftige kritikk av klubben og manager Erik ten Hag i et omstridt TV-intervju med den engelske kjendisen Piers Morgan.

Info Cristiano Ronaldo * Fullt navn: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro * Født: 5. februar 1985 (37 år) * Nasjonalitet: Portugisisk * Posisjon: Spiss * Klubb: Manchester United (siden august 2021) * Tidligere klubber: Sporting Lisboa (2002-03), Manchester United (2003-09), Real Madrid (2009-18), Juventus (2018–21) * Utvalgte meritter, Manchester United: Tre Premier League-titler (2006/07, 2007/08, 2008/09), Champions League (2007/08), klubb-VM (2008), FA-cup (2003/04), to ligacuptitler (2005/06, 2008/09) * Real Madrid: To La Liga-titler (2011/12, 2016/17), fire Champions League-trofeer (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), to cuptitler (2010/11, 2013/14) * Juventus: To Serie A-titler (2018/19, 2019/20), cupen (2020/21) * Vinner av Ballon d'Or (Gullballen) i 2008, 2013, 2014, 2016 og 2017 * Vant EM med Portugal (2016). Har scoret i fire VM-sluttspill og står med totalt syv VM-mål. I EM-sammenheng er han toppscorer med 14 mål. * På landslaget har han spilt 191 kamper og scoret 117 mål. Vis mer

Torsdag klokken 17 leder Ronaldo sitt Portugal ut i deres første VM-kamp mot Ghana. Gamst Pedersen tror han vil vise seg frem på den store scenen før han skal velge seg en ny klubb å spille for etter mesterskapet.

– Det er ikke noe tvil om at han ønsker å bevise hva han står for i VM. Selv om han er i en høy alder, har han en enorm fysikk som mange 20-åringer ikke er i nærheten av, sier Gamst Pedersen og fortsetter:

– Det er sikkert mange som er interessert og jeg tror det er mange som vil følge ekstra med i VM. Jeg tror at hvis han gjør et vanvittig VM, skal man ikke bli overrasket om han havner i en toppklubb. Det kan ha mye å si.

VINGER: Cristiano Ronaldo og Morten Gamst Pedersen i duell i en Premier League-kamp i 2006.

Nordlendingen peker også på at man får mye mer enn en fotballspiller om man skaffer seg Cristiano Ronaldo.

– Henter du Ronaldo, henter du ikke bare en spiller, du får en vanvittig merkevare med en stor fanbase, sier Gamst Pedersen.

Tor-Kristian Karlsen, tidligere direktør i Monaco, er derimot tvilsom til om VM-prestasjonene vil påvirke 37-åringens fremtid.

– Jeg tror ikke det har noe betydning i det hele tatt, fordi vi snakker om en av verdens beste spiller gjennom alle tider som har levert gjennom 20 sesonger mer eller mindre. Det han gjør gjennom et par-tre uker i et VM tror jeg har minimalt å si for fremtiden, sier Karlsen.

Han tror de som er interesserte i Ronaldo, allerede er i forhandlinger med ham.

– Det tror jeg de har vært en stund, fordi hvis de ikke hadde hatt noen interessenter så tror jeg heller ikke de hadde kjørt den spektakulære kampanjen som vi har sett i høst med alle påfunnene hans, sier Karlsen og nevner da Ronaldo nektet å bli byttet inn mot Tottenham og intervjuet med Piers Morgan.

– Her har det pågått en prosess i lengre tid som sikkert har handlet om vilkår for å komme seg ut av kontrakten. Så har man ikke blitt enig der, og nå ble den da terminert. Jeg vil i hvert fall bli veldig overrasket om fremtiden hans ikke er godt i gang med forhandlinger andre steder.

PS! Uruguay og Sør-Korea deler gruppe med Portugal og Ghana.