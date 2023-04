BYTTET IGJEN OG IGJEN: To ganger den siste drøye måneden – først mot RB Leipzig, så mot Leicester – har Haaland blitt byttet ut etter å ha scoret.

Guardiola om Haaland-grepet: − Ingen tvil om spillernes sult

MÜNCHEN (VG) Pep Guardiola er ikke med på at de hyppige byttene av Erling Braut Haaland har noe med motivasjon eller sult å gjøre.

– Jeg har ingen tvil om spillernes ønske eller sult, selvfølgelig vil de være med å vinne alt når vi nå kjemper i tre turneringer. Selvsagt vil de det, svarer Pep Guardiola på VGs spørsmål om byttene av blant andre Haaland er for å holde sulten i troppen oppe.

Erling Braut Haaland er blant de som har fått for vane å bli byttet ut tidlig den siste tiden. Guardiola har hele tiden gjentatt risiko for skader som den viktigste grunnen.

Et eksempel kom da Haaland hadde scoret fem mål mot RB Leipzig i åttedelsfinalen av Champins League, men ble byttet ut etter en drøy time – tydelig lysten på mer.

– Dersom han hadde nådd denne milepælen i en alder av 22 år, ville han kjedet seg resten av livet. Nå har han et mål for fremtiden. Derfor gjorde jeg byttet, sa Guardiola til TV 2 den gang.

Et annet eksempel da han ble byttet ut til pause etter to mål i første omgang mot Leicester, ett mål unna flere rekorder. «Utmerket», beskrev Guardiola om nordmannens reaksjon da.

– Akkurat nå er Haaland i sin beste form. Guardiola må holde ham sulten, sa Kolo Touré til Sky Sports – og pekte på at byttene etter scoringer kan bidra til det.

Ikke at Guardiola er med på det premisset, og han sier på TV 2s spørsmål i München at jærbuen er fullstendig innforstått med at Guardiola vet hva som er best for å holde ham «fit og fresh».

I tillegg sier han at det faktum at de spiller kamp hver fjerde dag i denne delen av sesongen, med avgjørende kamper i Champions League, Premier League og FA cupen tett som hagl, er med på å holde sulten oppe.

– Når man er i de store klubbene og bygger seg steg for steg opp til dette stadiet er det på grunn av det (at man holder seg sulten). Vi har vært i denne posisjonen i mange, mange år. Det betyr at vi når et nivå som er veldig interessant for oss, sier Guardiola.

Haaland er ikke den eneste som har fått smake på Peps tidlige bytter. Så sent som forrige tirsdag var Kevin De Bruyne tydelig misfornøyd med å bli byttet av på 1–0 over Bayern München.

– Det (reaksjonen) skjer i øyeblikket, jeg er i god form og vil spille alle kamper, sa han etter 3–1-seieren over Leicester lørdag.

Midtbanespiller Ilkay Gündogan ble også bedt om å forklare hvilke metoder Guardiola har for å trykke på de rette knappene.

– Det er vanskelig å forklare. Fordelen er at vi spiller hver tredje dag, for da har vi ikke tid til å tenke på hva som har skjedd. Det handler om få timer før en ny utfordring kommer, sier han.

Onsdag kveld får vi se hvor sultne Manchester City er på semifinale i Champions League, når de møter Bayern München til returoppgjør klokken 21.00 på TV 2 Sport Premium.

Engelskmennene leder 3–0 fra første oppgjør.

