FORTSATT HVITT: Mens England dropper hvite shortser, skal Norge fortsatt spille i hvitt i enkelte kamper – men da med en spesiell, ny undershorts på innsiden. Her er Guro Reiten (t.v.) og Ada Stolsmo Hegerberg i oppvarming før VM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Belgia og Norge i september.

Norges fotballkvinner får shortser som skal hindre lekkasje og blødning

Noen måneder før VM, er det klart at fotballandslaget for kvinner får nye shortser som skjuler en «helt ny teknologi». Ada Stolsmo Hegerberg (27) var sentral da draktene ble godkjent.

Mandag presenterte det norske fotballandslaget for kvinner de nye draktene som de blant annet skal bruke under sommerens VM i New Zealand og Australia. Norge tar med seg både røde, blå og hvite shortser.

Men på innsiden av disse nye shortsene gjemmer det seg noe helt nytt, forteller Jan Ove Nystuen, merkevareansvarlig i Norges Fotballforbund.

– Vi har hvite shortser med en undershorts som har en helt ny teknologi for å hindre lekkasje og blødning. Et nytt konsept som er godkjent fra vår side, sier han til VG.

Slik presenterte kvinnelandslaget de blå og røde variantene av shortsene:

Utfordringene kvinner kan få med å spille med hvite shortser har vært et diskusjonstema en stund. Engelske spillere som Beth Mead og Georgia Stanway har tidligere luftet at hvit shorts er problematisk under menstruasjon.

– Det er flott med helhvitt, men noen ganger kan det være upraktisk når det er den tiden i måneden, uttalte Mead.

Det engelske kvinnelandslaget kontaktet i fjor utstyrsleverandøren Nike og ba om nye alternativer til den hvite shortsen som de lenge har spilt med – noe som da ble applaudert av det norske laget.

– Det er en uke i måneden som kan være litt utfordrende fra før av, og om man i tillegg skal være redd for å blø gjennom, så jeg skjønner de engelske jentene, sa den norske landslagsspilleren Anja Sønstevold til Nettavisen.

Nå er det klart at Nike har gjort endringer for både England og Norge. England dropper den hvite shortsen, og vil nå spille i shortser som har andre farger, samt den nye lekkasjeteknologien bygget inn.

– En seier for løvinnene, fastslår avisen Telegraph nå.

– Da vi viste dem denne nyvinningen, sa de at de var takknemlig for å få denne shortsen som gir økt selvtillit så lenge som de ikke kan forlate banen, sier NIKEs Jordana Katcher til BBC.

Norge skal på sin side fortsette å spille med hvite shortser i enkelte kamper. I tillegg tar de med seg både blå og røde shortser til VM.

Nystuen forteller at Ada Hegerberg har vært sentral i prosessen med å godkjenne de nye draktene.

– Ada har vært bindeleddet her og har godkjent den nye. Den nye teknologien er for alle jenter og kvinner, uavhengig om det er fotball. Det er noe Nike har forsket på over en lengre periode, forteller han.

Kvinner i en rekke idretter har tatt opp problemet med shortser og menstruasjon. Manchester City er blant lagene som har fått bort fra de tradisjonelle hvite shortsene som en del av hjemmedrakten til klubbens kvinnelag for å forhindre synlige blødninger. I Wimbledon-turneringen ble det i fjor for første gang lov med andre farger enn hvitt på undertøyet.

I norsk fotball har nivå to-klubben Klepp tatt grep foran denne sesongen og byttet bort de hvite shortsene med grønne.

VM foregår i Australia og New Zealand fra 20. juli til 20. august. Norge spiller treningskamp mot Spania torsdag denne uken og mot Sverige neste mandag.