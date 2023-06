Sandefjord tok sin første hjemmeseier over Odd.

Sandefjord slo for første gang Odd på hjemmebane: − En pinlig kamp

(Sandefjord – Odd 4–1) Sandefjord hadde ikke vunnet på fire kamper i Eliteserien, men fikk endelig stoppet marerittrekken da de vant 4-1 hjemme over Odd søndag kveld.

Hans Erik Ødegaards menn klatrer dermed opp på 12.-plass på eliteserietabellen, mens Odd faller ned på plassen over.

– Det er en pinlig kamp. Vi må bare beklage til alle Odd-supportere å se til at det ikke skjer igjen, sa Odds sisteskanse Leopold Wahlstedt til TV 2 og klagde over lagkameratenes innsats inne i egen 16-meter.

– Kampen var jevnere enn resultatet tilsier, men i dag var de effektive, la Odd-trener Paco Johansen til.

Sandefjord hadde aldri før slått Odd på hjemmebane, men fikk en fantastisk start på kampen da Danilo Al-Saed dro av et par mann og banket vertene i ledelsen etter bare elleve minutter.

– Det var deilig at vi fikk satt den i mål. Jeg har trent mye på det, så det var deilig da den gikk inn i kamp også, men jeg må gjøre det oftere, sa Al-Saed til TV 2 i pausen.

– Legender kan ikke dø

Etter hvilen ble vondt til verre for Odd da Walle klarerte en ball i leggen på Gilbert Koomson, som banket inn vertenes andre mål for kvelden, før Steffen Hagen scoret selvmål tre minutter senere.

– Alt jeg kan si er at legender kan ikke dø. Jeg har vært skadd, men nå kom jeg tilbake sterkere enn noen gang, sa en glisende Koomson til rettighetshaveren.

– Jeg stoler på laget og trenerne, og de stoler også på meg. Vi skal prøve å fortsette å levere i hver eneste kamp, la han til.

16-årig målscorer

Etter det tredje målet raknet det også for virkelig for Odd-laget, som måtte se Al-Saed sette inn sitt andre mål for kvelden ti minutter senere.

I det siste ordinære spilleminuttet reduserte imidlertid 16 år gamle Faniel Tewelde til 1-4 for Odd.

Dermed sikret Sandefjord sin første ligaseier siden 4-0-kampen hjemme mot Aalesund i slutten av april. Det var også deres eneste triumf i Eliteserien denne sesongen, før søndagens overhøvling av Odd.

