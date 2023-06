Norges landslag som tapte hjemme for Serbia høsten 2022.

NFF stopper med Freia etter Russland-kobling

Norges Fotballforbund fjerner Freia-produkter fra kioskene på Ullevaal Stadion og landskamper inntil videre.

I slutten av mai satte Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet opp en svarteliste over selskap som skal bidra til inntekter i den russiske statskassen. Freias eiere, Mondelez MondelezMondelez er et av de største godteri-selskapene i verden og har hovedbase i USA. , er ett av selskapene på listen.

Derfor bekrefter Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, at det ikke blir Freia-produkter i kiosken når Norge møter Skottland (17. juni) eller Kypros (20. juni).

– Krigen i Ukraina opprører og bekymrer oss alle. NFF står bak UEFAs beslutning om å suspendere alle russiske fotballklubber og landslag fra europeiske turneringer. Da må det også få konsekvenser for produkter som indirekte kan bidra til å finansiere den russiske krigføringen, sier Haavik til VG.

Sjokoladeprodusenten Freia eies av Mondelez. Sistnevnte selskap skal bidra til inntekter i den russiske statskassen.

Han legger til at de har stor sympati for Freia i Norge, og mener de ikke kan lastes for situasjonen.

– De har vært en god leverandør av kvalitetsprodukter til NFFs kiosksalg. Vi kommer likevel ikke bort fra at Freias eier, Mondelez, har virksomhet i Russland og har havnet på Ukrainas sorte liste. Vi kommer uansett til å ha en konstruktiv dialog med Freia fremover, sier Haavik.

Norges Fotballforbund har hatt et samarbeid med Freia i flere år. Også Toppserien har kommersiell avtale med Freia.

Info Kjente varemerker som eies av Mondelez Milka, Toblerone, Freia, Twist, Kong Haakon, Daim, Stimorol, Ritz og Marabou. Mondelez er et av de største godteri-selskapene i verden og har hovedbase i USA. Vis mer

SAMARBEIDER: Toppfotball Kvinner og flere spillere har et partnerskap med Freia. Her fra reklameplakaten med Ada Hegerberg i midten.

Hege Jørgensen, daglig leder for Toppserien, har varslet at de skal sette seg inn i situasjonen.

– Vi har akkurat blitt kjent med dette, og må bruke noe tid på å sette oss inn i problemstillingen. Vi går nå i dialog med Mondelez for å få større innsikt og forståelse i hva det innebærer. Men vi tar dette på største alvor, sa Jørgensen til VG torsdag ettermiddag.

Flyselskapet SAS stoppet med Freia-produkter nylig. Det danske fotballforbundet har satt kampanjer med Marabou, som også eies av Mondelez, på vent.

Norske Freia ble i 1983 kjøpt opp av Kraft Foods, som i 2012 endret navn til Mondelez International.