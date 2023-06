Kommentar

Dette er en kamp der marginene virkelig vil være avgjørende

ANSVARET: Landslagssjef Ståle Solbakken, dagen før Norge møter Skottland på Ullevaal stadion.

ULLEVAAL STADION (VG) Det er skremmende mye likt med Norge og Skottland, både fotballmessig og ellers. Selv folketallet er likt. Ståle Solbakken trenger alle de marginene han kan finne for å vippe landskampen lørdag i Norges favør.

For det er nå det gjelder, kampen som i utgangspunktet være de to nasjonene som sloss om en 2. plass i EM-kvalifiseringen, gruppe A. Norge mot Skottland, på Ullevaal stadion.

Bildet endret skottene selv, ved å slå gruppefavoritt Spania på Hampden Park i mars. Så nå er det enda viktigere for Ståle Solbakken og Norge å få med seg tre poeng fra det første av to møter med Skottland.

Nylig fikk jeg et spørsmål om hvordan jeg vurderte Norge og Skottland opp mot hverandre. Og det ærlige svaret er: Det er vel det nærmeste du kommer et oppgjør som i utgangspunktet er 33,3 prosent hjemmeseier, 33,3 prosent uavgjort og 33,3 prosent tap. Disse to nasjonene har vært så jevne de siste 25 årene at det nesten er fascinerende.

* For nøyaktig 25 år siden (16. juni 1998) spilte Norge og Skottland 1–1 i VM i Frankrike. Håvard Flo scoret for Norge, Craig Burley utlignet for skottene. Ståle Solbakken startet kampen for Norge. Hans motpart i lørdagens kamp, Steve Clarke, hadde spilt sin siste landskamp for Skottland fire år tidligere.

Siden VM-kampen på Lescure Parc i Bordeaux har Norge og Skottland møtt hverandre sju ganger, i kvalifisering og treningskamper - og det har gitt to seirer til begge lag - og tre uavgjorte. Norge har Skottland på målforskjellen - 7–4.

Og hjemmebane er slett ingen fordel: Skottland har ikke slått Norge hjemme siden ... hold deg fast - 1978. Norge har én seier hjemme mot Skottland på de åtte siste kampene,

Og siden VM 1998 har begge nasjonene deltatt i kun ett av 12 mesterskap, Norge i EM 2000 og Skottland i EM 2020. Ni managere har prøvd å få Skottland til sluttspill, seks mann har prøvd med Norge, ikke så stor forskjell her heller.

Legger vi sammen plasseringene i kvalifiseringene som ikke har gitt sluttspill, så har Skottland plass-siffer 32, Norge har plass-siffer 33 - på 11 mislykkede kvalifiseringer.

Og vi kan avslutte «likheten» med folketallet, første kvartal 2023:

* Skottland 5,507 298.

* Norge 5,504 329.

Så hvordan vipper Ståle Solbakken og teamet hans denne jevnheten mellom nasjonene i Norges favør? Det vil ikke bli enkelt. Ser du på formen til lagene, så er det fordel Skottland.

* Skottland siste sju kamper: Fem seirer, en uavgjort og ett tap.

* Norges siste sju kamper: To seirer, to uavgjorte og tre tap.

Statistisk er heller ikke hjemmebane noen fordel, som beskrevet tidligere i kommentaren. Men Norge har Erling Braut Haaland. Er han i form? Det kan være nok. Det blir garantert en jevn kamp, i varmen. Skottland lever fint med uavgjort, Norge gjør ikke det.

Her ser du hvorfor - tabellen (hvis vi tar bort kampene mot jumbo Kypros) før kveldens kamper:

Skottland 1 kamp, 1 seier, 3 poeng

Spania 2 kamper, 1 seier, 1 tap, 3 poeng

Georgia 1 kamp, 1 uavgjort, 1 poeng

Norge 2 kamper, 1 uavgjort, 1 tap, 1 poeng.

Vi må gå ut fra at Georgia slår Kypros lørdag, og dermed fortsatt er med i kampen om en EM-plass. Og du ser at Norge fort blir hengende etter med bare ett poeng (eller null?) lørdag kveld.

Skottland har Georgia hjemme tirsdag, den kvelden Norge skal slå Kypros på Ullevaal.

Så hva kan vi vente oss lørdag kveld, på et stappfullt Ullevaal?

Vi vil se Ørjan Nyland redde ballen,

vi vil se Stefan Strandberg dirigere.

Vi vil se Leo Skiri Østigård klarere

... og vi vil IKKE se noen tabber bak der.

Vi vil se offensive backer som trykker skottene bakover, vil vil se Berg, Berge og Aursnes ha herredømmet over midtbanen - og dermed kampen.

Vi vil se Martin Ødegaard sprudle og briljere, slå geniale pasninger og skyte selv - helst i mål, og vi vil se Alexander Sørloth vise frem den spilleren vi vet er der inne, han som skremmer motstandere i lufta og løper raskere enn han tror selv, vi vil se den Ola Solbakken som skremte romerne på Aspmyra.

Og vi vil se Erling Braut Haaland, en motivert Braut, som bruker alle sine ferdigheter, muskler, finesser, smartness, fysikk og målteft, til å få skottene til å tie stille.

Vi vil se et norsk lag som viser oss at vi er på vei til EM i Tyskland neste sommer.

Avspark: 18:00.

