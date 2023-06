FEM x HAALAND: Erling Braut Haaland jubler for en av sine fem Champions League-scoringer mot Leipzig.

Haalands besettelse

Han vekkes av Champions League-hymnen hver dag. Erling Braut Haaland er klar for sin største kamp. Sin største drøm. Han elsker Champions League.

Haaland har scoret mange mål for klubb og landslag, men Manchester City-spissen scorer aldri oftere enn i Champions League.

Å vinne denne turneringen har lenge vært en besettelse.

– Jeg har drømt om og tenkt på det hele livet. Det har vært en drøm så lenge jeg kan huske, sa han til BBC denne uken og la til:

– Jeg elsker denne turneringen.

Det er det liten tvil om om at det er guttedrømmen som går i oppfyllelse når City møter Inter i finalen lørdag.

– Det er gøy å oppleve fra siden at en jeg kjenner ganske godt, en av oss, skal på den nest største scenen fotballverden har. Bare VM-finalen er større, mener Haalands barndomstrener, Alf Ingve Berntsen.

Bryne har lagt opp til folkefest på torget lørdag kveld. Det er ventet flere tusen. TV 2 har flyttet Champions League-studioet til stasjonsbyen på Jæren.

– Vi er veldig glad på Erlings vegne, sier Berntsen.

22-åringen håper å kunne løfte Champions League-trofeet når det nærmer seg midnatt lørdag.

– Selvsagt har jeg tenkt på dette. Det er én kamp igjen og vi må prestere på vårt beste. Vi har gjort dette i så mange kamper på rad. Det handler bare om å fortsette, sier Haaland til BBC.

For Haaland har Champions League-kampene gjennom mange år vært forbundet med fest.

– Jeg husker at vi samlet alle på Bryne for å se alle finalene. Da jeg var i Molde, samlet vi gutta der og så på kvartfinaler, semifinaler og finale sammen, sier han til TV 2.

FORANDRET: Erling Braut Haaland har forandret mye, men ikke målteften, siden Champions League-debuten for snart fire år siden.

Det er snart fire år siden Erling Braut Haaland fikk sin elleville debut i Champions League. Med kort sveis, ingen hestehale, og en mye spedere kropp, sjokkerte 19-åringen både motstander Genk og hele Red Bull Arena i Salzburg.

Haaland scoret hat-trick. Den østerrikske klubben vant med sensasjonssifrene 6–2.

– Det sjukeste jeg har vært med på i hele mitt liv, sa tenåringen til VG og la til:

– En bragd å få til det. Nå er det bare å fortsette.

Dagen før hadde Haaland vært ute med bilen sin i Mozarts fødeby. Han kjørte forbi Salzburg-kaptein Andreas Ulmer på luftetur med hunden og sin lille babydatter.

– En bil dukket plutselig opp. Vinduet ble rullet ned. Det var høy musikk. Erling satt inne i bilen. Han hørte på Champions League-hymnen på full guffe. For denne fyren handler alt om fotball. Det han gjør ute på banen er helt utrolig, sa lagkompis Maximilian Wöber til VG i 2019.

– Ha-ha-ha. Jeg har hele livet sett på Champions League og hørt den forbanna nydelige sangen, så det er stort. Det har ikke gått opp for meg ennå. Men jeg får se om jeg klarer å fordøye det litt i løpet av natten, sa Haaland med et stort smil etter debutkampen i turneringen.

Kanskje kan jærbuen alle de 21 tekstlinjene i hymnen 21 tekstlinjene i hymnenCe sont les meilleures équipes / Es sind die allerbesten Mannschaften /The main event / Die Meister / Die Besten / Les grandes équipes / The champions / Une grande réunion / Eine grosse sportliche Veranstaltung / The main event / Die Meister / Die Besten / Les grandes équipes /The champions / Ils sont les meilleurs / Sie sind die Besten / These are the champions / Die Meister / Die Besten / Les grandes équipes / The champions., som varierer mellom fransk, tysk, engelsk, italiensk og spansk. I hvert fall er han blitt observert nynnende ved stadionavspillingen før kampene.

Her kan du høre UEFA Champions League Anthem.

Haaland har flere ganger bekreftet at han har Champions League-hymnen som alarm på mobilen.

– Den vekker meg hver dag. Det er en sang jeg aldri blir lei av å høre. Så jeg får alltid en god start på dagen, fortalte Haaland selv etter en Champions League-kamp for Dortmund.

Den rundt tre minutter lange hymnen ble komponert av Tony Britten i 1992. Han lånte rikelig fra George Frideric Händels Zadok the Priest – opprinnelig skrevet til kroningen av kong George II i 1772. Den er brukt i kroningen av alle britiske konger og dronninger etter den tid – inkludert Charles III og dronning Camilla 6. mai i år.

Nå står Erling Braut Haaland selv foran det som potensielt kan bli kroningen av han selv som kongen av Champions League.

– Veldig mange av oss får aldri oppleve noe sånt. Men nå har han faktisk muligheten, sier Alf Ingve Berntsen til VG.

Han trente Haaland gjennom åtte år i oppveksten.

– Nå har han vært ute i snart syv år. Men vi hadde Erling lenger enn han til sammen har vært i Molde, Salzburg, Dortmund og City. Jeg lyver hvis jeg sier at det ikke er spesielt, medgir barndomstreneren.

HJEMMEBANE: Alf Ingve Berntsen på Bryne Stadion i 2021.

Denne sesongen er Erling Braut Haaland toppscorer i Champions League med 12 mål. Totalt har han scoret 35 mål på 29 kamper i Champions League.

Målsnittet ligger altså langt over ett mål pr. kamp. Ikke i noen annen turnering har han som seniorspiller vært like hissig på å sette ballen i nettet.

Han har i gjennomsnitt scoret fantastiske 1,21 mål pr. kamp i Champions League.

Info Sjekk Haaland-snittet 1,21 mål pr. kamp: Champions League (35 mål/29 kamper). 1,14: Bundesliga, Østerrike (16/14). 1,03: Premier League, England (36/35). 0,93: Bundesliga, Tyskland (62/67). 0,91: Landslag, Norge (21/23). 0,34: Eliteserien, Norge (13/38) 0,00: Obosligaen, Norge (0/16) Vis mer

– Han har hatt en egen evne til å score mot både de beste og nest beste lagene. En egen teft. Han scoret ikke i semifinalen mot Real Madrid, men Manchester City gjør det bedre med ham på laget enn uten. Han er trussel og binder opp en eller to forsvarere. Det kan fort skje i finalen også, sier Alf Ingve Berntsen, som var til stede da City slo ut Real i semifinalen på 17.mai.

Erling Braut Haaland satte 10 mål i debutsesongen i Champions League. Han fulgte opp Genk-festen med å utligne til 3–3 mot Liverpool på Anfield og scoret senere på høsten tre mål mot Napoli.

Dermed ble Borussia Dortmund raskt ny arbeidsgiver i januar 2020.

HAALAND-PSG 1–0: Erling Braut Haaland feirer det første av to mål mot PSG 18. februar 2020.

Det tok helt av da Haaland satte to på PSG i løpet av åtte minutter i februar samme år. «Die Gelbe Wand» på Signal Iduna Park gikk bananas. Mens Haaland etter sin første Champions League-scoring for klubben fant roen i zen-modus.

Yogastillingen har senere har blitt hans signalfeiring. Den ble gjentatt da Haaland denne sesongen scoret debutmålet i Premier League, og da han i oktober leverte tre mål i den episke 6–3-seieren over Manchester United.

– Elsker å spille i Champions League, la han ut på sosiale medier etter to scoringer mot Brugge for den tyske klubben.

Han scoret ytterlige 13 mål for Dortmund i Champions League, men kom aldri lenger enn til en kvartfinalen med tyskerne. Den endte i fjor med to ganger tap 2–1 for hans kommende klubb, Manchester City.

Erling Braut Haaland har gått målløs av banen i ni av sine 29 kamper i Champions League. Bare tre klubber han unngått baklengs med ham som motstander: Real Madrid, Ajax og nettopp Manchester City.

Info Slik scorer Haaland 35 mål i Champions League er kommet slik. Venstre fot: 23. Høyre fot: 8 Headinger: 4 Fem av scoringene med venstre har kommet på straffe. Han har i tillegg en straffebom – mot Bayern München i kvartfinalen denne sesongen. Kilde: Uefa.com Vis mer

Denne sesongen toppet seg med fem mål på 35 spilleminutter i åttedelsfinalen mot Leipzig. Han fulgte opp med scoring i begge kamper da Bayern München ble slått ut i kvartfinalen.

Men scoret altså ikke i semifinalen mot Real Madrid.

Lørdag kveld fyller favorittlåten ørene til Erling Braut Haaland på Atatürk Olimpiyat Stadyumu.

Foran ligger karrierens største drøm. Fotballens nirvana.

Champions League-finalen.