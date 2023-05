Juventus klatret til 2.-plass med sterk borteseier

Juventus slo Napoli 2-0 i Serie A søndag og skaffet seg gode odds i topp 4-kampen foran de fire siste rundene.

NTB

Samuel Iling startet for første gang i Serie A og gjorde 1-0 for «Den gamle dame» etter 55 minutter. På overtid trygget Dusan Vlahovic seieren med sitt tiende mål for sesongen.

Seieren sender Juventus opp på 64 poeng og 2.-plass i serien bak den suverene mesteren Napoli.

Lazio følger med 64 poeng, mens Milano-klubbene Inter og Milan har henholdsvis 63 og 61. Bak der igjen ligger Atalanta og Roma med 58 poeng.

Det gjenstår fire runder i Serie A. De fire øverste lagene på tabellen er garantert plass i mesterligaen kommende sesong.