MEDHJELPER: Rafaela Pimenta var med da Erling Braut Haaland signerte kontrakten med Manchester City i fjor, i tillegg til pappa Alfie Haaland.

Dagbladet: Haaland-agent truer avisen med søksmål

Rafaela Pimenta tok i fjor over som agent for Erling Braut Haaland. Ifølge Dagbladet vurderer brasilianeren rettslige skritt på grunn av artikler med «ærekrenkende informasjon».

«Denne saken har Pimenta ikke ønsket å kommentere. Selskapet hennes i Monaco truer nå Dagbladet med søksmål, og mener vi sprer spekulasjoner.»

Det skriver avisen i en av tre artikler de har publisert om fotballspiller Erling Braut Haaland og hans støttespillere fredag kveld.

Pimenta har valgt å ikke kommentere påstandene fra Dagbladet eller innholdet i avisens saker overfor VG. Finansrådgiver Egil Østenstad, som blant annet er kontaktperson for Haalands norske investeringsselskap, svarer «nei» på VGs spørsmål om han vil kommentere saken. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra pappa og manager Alfie Haaland.

EN AV VERDENS BESTE: Erling Braut Haaland er en av verdens mest omtalte fotballspillere.

I en artikkel med tittelen «Haaland-rådgiver med mystisk manøver» omtaler Dagbladet flere personer som skal ha jobbet for Haaland.

«De mener artiklene om Haaland inneholder spekulasjoner og ærekrenkende informasjon. De mener også at artiklene inneholder misvisende opplysninger.» skriver avisen om e-poster de skal ha mottatt fra selskapet til Pimenta.

Pimenta er for øvrig selv utdannet advokat.

– Det skjer innimellom at det kommer beskjeder om søksmål. Vårt utgangspunkt er at det naturligvis ikke skal stoppe gravende journalistikk. Vi står for det vi har publisert og dette er en sak vi har jobbet grundig med over tid, sier Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen til VG.

– Så er det sånn at Haaland er en av verdens beste fotballspillere, og fotballen er en milliardindustri. Vi mener det er naturlig at mediene gransker pengene og nettverkene rundt disse spillerne.

På vei mot statusen som en av verdens aller beste spillere, er omtalen av Haaland blitt hyppigere og hyppigere. Tidligere fredag skrev Finansavisen at jærbuen har kjøpt en leilighet i Oslo for 35 millioner kroner.

Amerikanske Forbes hevdet på sin side at Haaland tjener over en halv milliard kroner i året fordelt på utbetalinger fra Manchester City og samarbeidspartnere.

Denne sesongen har 22-åringen igjen brutt en rekke rekorder på fotballbanen. Med 36 mål i serien er Haaland mestscorende i en Premier League-sesong med god margin.

Legender som Cristiano Ronaldo, Alan Shearer og Andy Cole er alle passert. 17. mai bidro spissen til at Manchester City kvalifiserte seg for finalen i Champions League. Denne helgen kan klubben også bli Premier League-mestere, mens Manchester United venter i FA Cup-finalen 3. juni.

