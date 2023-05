SERIEGULL: Lionel Messi og Kylian Mbappé jubler for scoringen som sikret dem ligatittelen.

Messi sikret ligatittel til PSG – satte ny rekord

(Strasbourg-PSG 1–1) Lionel Messi har blitt pepet på og ønsket vekk av egne supportere. Lørdag kveld sikret han PSG et nytt seriegull.

Med en kamp igjen å spille, sikret Lionel Messi og Kylian Mbappé at serietittelen havnet hos hovedstadslaget.

Etter snaue timen kombinerte Mbappé og Messi, og argentineren kunne notere seg for sesongens 16. ligascoring. Han har i tillegg 16 målgivende pasninger.

Scoringen var Messi sin 496 scoring i Europas fem største ligaer fem største ligaerDe fem beste rangerte ligaene i Europa er: Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 og Bundesliga.. Ifølge Opta er det ingen andre som har scoret flere. Neste på lista er Cristiano Ronaldo på 495.

Ti minutter før slutt utlignet Kevin Gameiro for Strasbourg, men et poeng var nok for PSG sin ellevte ligatittel gjennom historien. Ingen annen klubb har vunnet den franske serien mer.

De har en luke på fire poeng ned til Lens med en kamp igjen av sesongen. Lens slo Ajaccio 3–0 hjemme.

Selv om PSG vinner ligaen, har det vært en skuffende sesong for hovedstadslaget. De røk i åttedelsfinalen i både Champions League og cupen.

Messi har vært hardt kritisert av egne supportere. Verst haglet kritikken etter at den argentinske superstjernen ble suspendert i to uker av egen klubb.

Årsaken var at Messi dro til Saudi-Arabia uten tillatelse etter tapet mot Lorient. Argentineren gikk glipp av en trening på grunn av turen. Messi har et omstridt sponsorsamarbeid med Saudi-Arabia.

PSG-supportere samlet seg utfor klubbens hovedkvarter da det stormet som verst rundt Lionel Messi tidligere i vår:

Messi beklaget turen i etterkant.

– Jeg trodde vi skulle ha en dag fri etter kampen som alltid. Denne turen var planlagt og jeg kunne ikke droppe den. Den var allerede utsatt fra før, forklarte Messi i en video på Instagram.

Det mange mener er tidenes beste fotballspiller har også blitt kraftig linket til den Saudi-Arabiske ligaen.

Ifølge argentinske medier tilbys han en årslønn på rundt 400 millioner dollar i året. Det tilsvarer 4,25 milliarder kroner.

PSG er eid av qatarske interesser. Myndighetene anklages for å bruke klubben til sportsvasking sportsvaskingSportsvasking er kort fortalt når land bruker penger på sportsarrangementer for å øke synligheten og forbedre ryktet sitt internasjonalt.. Også Saudi-Arabia, som spytter mangfoldige milliarder inn i fotballen, beskyldes for sportsvasking.