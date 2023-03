Seieren glapp etter tabbe og sjansesløseri: − Kan koste oss fryktelig dyrt

BATUMI (VG) (Georgia – Norge 1–1) Alexander Sørloth (27) scoret og passerte pappa Gøran (60) i antall landslagsmål, men Norge burde ha scoret flere. Og i andre omgang sprakk det fullstendig opp i det norske forsvaret.

– Dette kan koste oss fryktelig dyrt. På etterskudd. Det som er mest ergerlig, er at muligheten for å vinne var absolutt til stede, samme som med ett poeng mot Spania. Skal vi komme til gruppespill, må vi makse poenguttellingen når vi er bedre enn motstanderen, sier Kjetil Rekdal på VGTV-sendingen etter kampen.

– Det er en kamp vi skal vinne. 1. omgang er veldig bra, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

– Det blir mer urolig i 2. omgang når de gambler litt. Når vi mister ballen, så går det fort den andre veien. Vi skal score og vinne kampen, men det gjør vi ikke. Men når vi ikke vinner, så er det i hvert fall viktig at vi ikke taper.

Solbakken sier at «vi skal score både to og tre».

Det som så ut som en relativ enkel langpasning, endte med verst tenkelig scenario for de norske midtstopperne da Georgia utlignet.

En overivrig Leo Skiri Østigård ruset opp i ryggen på Georges Mikautadze. Også stoppermakker Stefan Strandberg var på etterskudd, og ble avslørt fullstendig på fart da Mikautadze mottok ballen tilbake fra Saba Kverkvelia.

Ørjan Håskjold Nyland kom ut, men førstnevnte georgier satte ballen forbi den utrusende målvakten.

– Unødvendig baklengsmål. Ja, vi bør vinne kampen. Men vi kunne også tapt den. Georgia har også noen sjanser på 1-1, så på en dag alt går i mot, hadde vi tapt. Vi levde farlig en stund, sier Kjetil Rekdal på VG TV.

Før det hadde Alexander Sørloth hamret inn sitt 16. landslagsmål på vakkert vis. Et godt norsk press tvang georgierne til å gjøre feil. Patrick Berg sto riktig plassert og nikket ned til Fredrik Aursnes, som på lekkert vis la ned ballen til Sørloth.

Den norske spissen viste selvtillit og tok med seg ballen parallelt med sekstenmeterstreken, før han blåste ballen bort i det lengste hjørnet.

Samme mann fikk en en stor sjanse til å score også i andre omgang, men det var ikke den største sjansen som ble misbrukt i kampen. For både Fredrik Aursnes og Martin Ødegaard fikk muligheten til å sette ballen i tomt bur, men ved begge anledninger endte ballen over tverrliggeren.

– Det er mange kamper igjen ennå, og vi ser hvor viktig Haaland er i det laget her. Med han tilbake blir Norge helt klart et mye bedre lag, sier Vidar Riseth i VGTV-studio.

Sjansesløseriet kostet Norge dyrt da georgierne utlignet et kvarter ut i andre omgang. Norge var klart best og kunne drept kampen i medvinden før pause, mens georgierne, anført av lagets store stjerne Khvicha Kvaratskhelia, skapte flere farligheter etter hvilen.

Det fotballgale, georgiske hjemmepublikumet reiste seg fra setet og skapte et høylytt, forventningsfullt brus hver eneste gang Napoli-stjernen var i nærheten av ballen.

Kvaratskhelia var nære ved flere anledninger. Han skar seg inn fra venstrekanten og siktet mot lengste hjørne, men ballen gikk enten like over eller like utenfor.

Med seks minutters tilleggstid øynet Norge et håp om et sent seiersmål, spesielt da en potensiell straffe etter en mulig georgisk hands ble VAR-sjekket i flere minutter, men det endte 1–1 i den georgiske sommerbyen Batumi – helt innerst i Svartehavet.

– En ok avgjørelse, sier Jesper Mathisen på TV 2-sendingen.

Med kun ett poeng på to kamper har Norge havnet bakpå i kvalifiseringen til EM i Tyskland, som spilles neste år.

– Fotballen lever av feil. Det største problemet i dag er at vi ikke scorer. Vi har fire-fem enorme sjanser, flere av dem med åpent mål. Det er det største problemet, ikke småfeil defensivt som skjer i kampens hete, mener Kjetil Rekdal i VG TV.

Norge tapte lørdag 0–3 mot Spania i den første EM-kvalik-kampen. Sluttspillet går i Tyskland i 2024. Norge har ikke deltatt i et internasjonalt sluttspill siden EM i 2000.

De to beste lagene i gruppen er direkte kvalifisert til mesterskapet. Norges neste kamper er hjemme mot Kypros og Skottland 17. og 20. juni.