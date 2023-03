KLAR FOR SPANIA: Martin Ødegaard og Norge starter EM-kvaliken mot Spania lørdag.

Álvaro Morata om Martin Ødegaard: − Han er noe spesielt

MALAGA (VG) Spania-kaptein Álvaro Morata (30) roser Martin Ødegaard (24) og fotballforståelsen hans opp i skyene over La Rosaleda-stadionet foran åpningen av EM-kvalik lørdag.

– Jeg har ikke mange treninger eller kamper med ham, men du merker at han er noe spesielt. Han vil bli en av verdens beste spillere, svarer Atletico Madrid-spissen på VGs spørsmål i Malaga.

For seks år siden var de sammen i Real Madrid. Morata scoret 15 mål for A-laget, mens Ødegaard fylte 18 år og spilte 38 ligakamper for B-laget Castilla uten å få slippe til for Real Madrid.

– Når du trener med ham, merker du at det er annerledes. Han forstår fotball på en annen måte enn en vanlig spiller, beskriver Morata.

Han har latt seg imponere av Martin Ødegaard strålende sesong. Arsenal leder Premier League med åtte poeng etter 10 mål og syv assist fra drammenseren.

FORDEL SPANIA: Martin Ødegaard og Álvaro Morata møttes da Spania slo Norge for fire år siden.

– Han er en bra fyr og er i ferd med å bli en av de beste spillerne, mener Morata.

– Det er synd at Real Madrid mistet denne spilleren, sier journalist Miguel Ángel Díaz som har fulgt Real Madrid og Spania i 20 år.

– Han er veldig talentfull, men jeg synes ikke han var veldig tålmodig, sier Diaz og sammenligner med Federico Valverde. Den jevngamle argentineren spilte sammen med Ødegaard for Castilla for syv år siden, har kjempet seg frem i Real Madrid, og er nå en av klubbens nøkkelspillere.

– Martin ville nå ha spilt i den sentrale rollen bak spissene, tror journalisten.

UT AV VM: Álvaro Morata jublet for scoring og ledelse mot japan i VM, men Spania ble slått ut allerede i åttedelsfinalen.

Morata og Ødegaard møttes da Spania slo Norge 2–1 i åpningen av EM-kvaliken i 2019, men Morata var ikke med da Martin Ødegaard og Norge klarte 1–1 i returkampen på Ullevaal for tre og et halvt år siden.

Spania-spissen er tilbake i Atletico etter to sesongers utlån til Juventus. Han har – som Ødegaard – satt inn ti ligamål denne sesongen.

– Jeg håper ikke han har sin beste kamp i morgen, men ellers ønsker jeg han alt det beste, sier Álvaro Morata.

Álvaro Morata leverte tre scoringer da Spania ble slått ut i åttedelsfinalen av Qatar-VM før jul. Nå er han kaptein for en ny utgave av Spania. Luis de la Fuente har tatt over som landslagssjef etter Luis Enrique.

Martin Ødegaard skal i gang med sin femte for kvalik Norge. Fortsatt står han uten VM- eller EM-sluttspill. Han har vært svært effektiv for Arsenal denne sesongen, men står bare med ett mål og fem assist på 34 tellende kamper for Norge.

– At han har syv mål mindre enn meg på landslaget, det kan han ikke være bekjent av, sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i sin tid scoret ni for Norge.

Spania-Norge, lørdag kl. 20.45. Du kan se kampen på TV 2 eller følge den på VG Live.