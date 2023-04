VG-lupen: Dette blir for tøft

HamKam håper nok at Henrik Udahl skal score målene som gjør at det ikke kun blir en forsvarskamp for klubben denne sesongen – som det ble i store deler av fjorårssesongen, da HamKam klorte seg fast.

I 2022 var HamKam endelig tilbake i Eliteserien, for første gang siden nedrykket i 2008. Det hadde vært en lang og vanskelig vei dit, og med det som bakgrunn så var 13.