Politiet måtte i aksjon i helgen.

Politiet: Lazio-supporter med «Hitlerson»-drakt var tysk statsborger

Lazio-supporteren som i helgen ble avbildet med påskriften «88 Hitlerson» på drakten, er identifisert som tysk statsborger, opplyser lokalt politi.

NTB

Myndighetene i Roma uttaler at den mannen ble identifisert gjennom TV-bilder fra lokalderbyet mellom Lazio og Roma. Påtalemyndigheten i den italienske hovedstaden har åpnet straffesak mot ham.

Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere. Han ble også straffeforfulgt etter at han stormet banen da Lazio og Roma møttes til lokaloppgjør i 2009.

To rumenske statsborgere som gjorde nazihilsen under søndagens kamp, er også identifisert, ifølge politiet.

Kampen ble overskygget av at en gruppe Lazio-supportere ropte antisemittiske slagord, noe som skapte raseri.

Ruth Dureghello, styrelederen for det jødiske samfunnet i Roma, publiserte mandag et bilde av supporteren som hadde «88 Hitlerson» bak på Lazio-drakten. Tallene symboliserer initialene HH, all den tid den åttende bokstaven i alfabetet brukes som kodespråk av nynazistiske grupperinger.

Lazio opplyste tirsdag at klubben jobber med å identifisere de involverte.

