Lillestrøm tok skalpen på Bodø/Glimt – klare for cupfinale mot Brann

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 1–0) Et praktfullt angrep av Lillestrøms to superspisser sendte Lillestrøm til deres første cupfinale siden triumfen i 2017.

Det var ingenting annet enn fullt fortjent da Lillestrøm straffet Bodø/Glimt på en kontring. Vebjørn Hoff banket av gårde en klarering, og deretter gjorde den nigerianske spissen Akor Adams nesten alt selv.

Han snurret rundt med Glimt-stopper Odin Bjørtuft, før han løftet ballen inn foran mål. Der dukket spisskollega Thomas Lehne Olsen opp på blindsiden av Fredrik André Bjørkan – og stupte ballen i mål.

Før scoringen var det vertene som hadde vært det dominerende laget. De skapte flest sjanser, og Bodø/Glimt slet med å få spillet til å sitte på Åråsen-gresset.

Glimt-trener Kjetil Knutsen sa til NRK i pausen at nøkkelen for å snu kampen var å få backene smalere i banen. De for anledningen grønnkledde fikk mer kontroll på spillet etter hvilen, men det var først etter trippelbyttet midtveis i omgangen, at gjestene virkelig fikk fart på sakene.

Ulykkesfuglen Omar Elabdellaoui har slitt med skader gjennom hele vinteren, men i onsdagens cupkamp var Glimt-debutanten en av tre spillere Kjetil Knutsen kastet på i jakten på utligning.

Thomas Lehne Olsen nikker inn 1–0 for Lillestrøm. Bodø/Glimt skapte trykk mot målet til Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen. Men Kjetil Knutsen & Co. måtte innse at det endte med tap. Thomas Lehne Olsen nikker inn 1–0 for Lillestrøm.

Omar Elabdellaoui byttes inn til sin offisielle Bodø/Glimt-debut i det 68. spilleminuttet. Omar Elabdellaoui byttes inn til sin offisielle Bodø/Glimt-debut i det 68. spilleminuttet.

Sammen med den hodesterke spissen Lasse Nordås og innleggssterke Sondre Sørli, skapte Bodø/Glimt plutselig et massivt trøkk mot LSK-målet.

Amahl Pellegrino var svært nær utligning ved to anledninger, men ingen av headingene gikk mellom stengene.

Knutsen forsøkte deretter å bytte inn midtstopper Isak Helstad Amundsen som spiss med en plan om å pumpe innlegg inn i boksen, men det kompakte og hodesterke Lillestrøm-laget sto imot.

På tampen sendte Bodø/Glimt opp samtlige spillere på en corner, inkludert keeper Nikita Haikin. Akor Adams fikk dermed muligheten til å sette ballen i tomt bur. Skuddet hans gikk utenfor, men like etterpå blåste dommer Espen Eskås av kampen.

Kanarifansens jubel sto i taket på Åråsen. De fyrte opp bluss og sang taktfast at «cupen skal hjem til Lillestrøm».

De møter Brann i cupfinalen på Ullevaal stadion lørdag 20. mai. Bergenserne slo Stabæk 2–0 på Nadderud tidligere onsdag kveld. Brann var sist i finalen i 2011, men har ikke vunnet cupen siden 2004.