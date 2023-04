Graham Hansen scoret i norsk superduell: − En Caro-spesial

(Chelsea–Barcelona 0–1) Caroline Graham Hansen gjorde nesten alt selv, da hun scoret det eneste målet i den første semifinalen i Champions League.

Chelsea jakter revansj etter finaletapet for to år siden, men klarte ikke å score på hjemmebane. For Chelsea tapte Champions League-finalen hele 4–0 mot Barcelona i 2021.

– Vi ser det ofte på trening, godt når hun får det til i kamp også. Det var en Caro-spesial, det var deilig, sier Barcelona-spiller Ingrid Syrstad Engen, som kom inn som innbytter i 2. omgang, til TV 2.

Syrstad Engen hadde det ikke helt godt underveis i kampen på benken.

– Det var nervepirrende, sier Syrstad Engen.

Denne gang møtes de to storklubbene i semifinalen, etter at Chelsea slo ut regjerende mester Lyon etter et surrealistisk straffedrama i kvartfinalen.

Tre nordmenn sto på banen fra start: Maren Mjelde og Guro Reiten startet kampen for Chelsea, men det var Caroline Graham Hansen som presenterte seg først. Etter bare tre minutter satte Barcelonas norske stjernespiller ballen i mål etter et strålende skudd. Graham Hansen fikk ballen fra Geyse, men gjorde det meste selv. Hun tok med seg ballen innover i banen og fyrte løs med venstrefoten fra rundt 20 meter og satte ballen sikkert forbi Ann-Katrin Berger.

Det var 27.687 tilskuere på Stamford Bridge. Det er ny rekord i antall publikummere i en Champions League-kamp for kvinner i England.

NESTEN: Guro Reiten kom til flere gode avslutningsmuligheter, denne ballen gikk i mål, men det var offside på en Chelsea-spiller i forkant.

Guro Reiten var offensiv og frisk og utfordret Barcelona-forsvaret, spesielt i 1. omgang. Maren Mjelde var svært god i midtforsvaret til Chelsea.

– Maren Mjelde har vært briljant for Chelsea i ettermiddag. Hun plasserer seg perfekt. Hun har gjort det veldig vanskelig for Barcelonas angrepsspillere, sier tidligere landslagsspiller for England Gilly Flaherty på BBC Radio.

NORSK DUELL: Maren Mjelde (t.v.) og Caroline Graham Hansen på Stamford Bridge lørdag.

2. omgang var ikke like intensiv før det var gått 80 minutter, da banket Marta Torrejón ballen i stolpen. Chelsea og Kerr svarte med å kontre.

Rett etter byttet begge lag tre spillere. Målscorer Graham Hansen gikk av for Barcelona, mens Ingrid Syrstad Engen kom inn for Keidra Walsh.

For Chelsea gikk Reiten ut og ble erstattet av danske Pernille Harder.

Den franske storklubben Lyon vant Champions League fire år på rad fra 2016, før Barcelona tok det i 2021, i fjor slo Lyon Barcelona 3–1 i finalen.

Returkampen spilles i Spania torsdag 27. april.

Wolfsburg møter Frida Leonhardsen-Maanums Arsenal i den andre semifinalen søndag. Returkampen spilles i London 1. mai.

Champions League-finalen spilles på Philips Stadion i Endhoven i Nederland 3. juni.