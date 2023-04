REDDET ROSENBORG: Tobias Børkeeiet (t.v.) kaster seg over keeper André Hansen etter en kjemperedning kort tid før slutt.

Nytt poengtap for Rosenborg – slapp med skrekken mot Odds sjansesløseri

SKIEN (VG) (Odd – Rosenborg 0–0) Odd nekter å slippe inn, Rosenborgs spisser klarer ikke å score – og trønderne er dårligst i ligaen til å treffe mål. Da det endte det 0–0 på Skagerak Arena.

Med 8331 tilskuere på tribunen – det meste på seks år – hadde Odd invitert til folkefest, men festen uteble på banen.

Rosenborg gikk 90 minutter UTEN skudd på mål og tallene er dystre for trønderne etter fire kamper:

Totalt har de kun seks skudd på mål denne sesong – noe som gir et snitt på fattige 1,5 skudd per kamp, dårligst i hele Eliteserien.

– Det handler litt om marginer. Det er det samme om skuddet går på mål eller ti centimeter over. Statistikk bryr vi oss fint lite om, forklarer Erlend Reitan til VG på spørsmål om de lave skudd-tallene.

Odd og keeper Leopold Wahlstedt holdt null for fjerde kamp av fire mulige denne sesongen.

– Jeg hadde nok kanskje drømt om fire clean sheets på rad i sesongstarten, men det var mens jeg sov. Det er over all forventning, sier Wahlstedt.

FULL KONTROLL: Leopold Wahlstedt har holdt nullen i fire kamper på rad.

De store farlighetene var det med andre ord Odd som sto for i Skien.

Spesielt i løpet av de siste ti minuttene presset Odd knallhardt på for en scoring som ville sendt de fremmøtte til himmels, men enten ble ballen satt utenfor mål eller så sto Rosenborg-keeper André Hansen i veien.

Først headet Mikael Norø Ingebrigtsen utenfor fra få meter, før Filip Rønningen Jørgensen fikk alle tiders sjanse.

Conrad Wallem kom på en overlapp, og i ren Quaresma-stil Quaresma-stilDen portugisiske fotballspilleren Ricardo Quaresma gjorde seg kjent for sin fantastiske teknikk med utsiden av foten. la han inn med utsiden av foten. Ballen landet perfekt på hodet til Rønningen Jørgensen, men Hansen reddet mesterlig.

– Jeg har ikke sett min mulighet på nytt, og det vil jeg ikke heller, sier Ingebrigtsen til VG.

REDNINGEN: André Hansen stopper forsøket til Mikael Norø Ingebrigtsen.

Det skulle ta en snau halvtime før den første sjansen kom. Dennis Gjengaar la perfekt til rette for en umarkert Milan Jevtovic, men den tidligere Rosenborg-spilleren blåste ballen så høyt over mål at den forsvant ut av Skagerak Arena.

Ti minutter senere var Jevtovic nok en gang involvert i en Odd-sjanse, denne gangen som servitør. Serberen løftet inn i feltet, men Odd-spiss Ole Erik Midtskogens heading gikk også over målet til André Hansen.

Først to minutter på overtid av den første omgangen skapte Rosenborg noe som kunne beregnes som en målsjanse. Etter et hjørnetspark landet ballen i returrom hos Carlo Holse, men danskens gode skudd gikk i blokka til Diogo Tomas.

TOK GREP: Rosenborg-trener Kjetil Rekdal gjorde nok en gang bytte i pause, men denne gangen bare én sammenlignet med de tre mot Sandefjord forrige runde.

Etter nok en målløs omgang for Rosenborg-spissene, byttet trener Kjetil Rekdal ut Isak Thorvaldsson og inn Oscar Aga.

Også Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen gjorde endringer i pausen, da han tok ut Espen Ruud og Solomon Owusu. Inn kom Filip Rønningen Jørgensen og Leonard Owusu.

Byttene sørget ikke umiddelbart for en endring i det sjansefattige kampbildet, men like etter at timen var passert spilte Rosenborg seg til en eventyrlig mulighet.

Bare minutter etter at Odd-supporterne hadde fyrt opp pyro, var Rosenborg-kaptein Markus Henriksen i fyr og flamme i hjemmelagets sekstenmeter. Etter å ha vendt frem og tilbake et par ganger, åpnet skuddmuligheten seg. Dessverre for gjestene over mål.

MISBRUKT MULIGHET: Rosenborg-kaptein Markus Henriksen sekunder etter bommen.

Resten av kampen ble preget av Odds to gigantsjanser på tampen, og da endte det målløst.

Seks poeng er beholdningen for begge lag etter fire kamper, og Odd og Rosenborg ligger på henholdsvis sjette- og syvendeplass i Eliteserien.

