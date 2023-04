SEIER IGJEN: Jürgen Klopp kunne juble for seier i Leeds mandag.

Klopp om Liverpool-sesongen: − Merkelig

Etter seks kamper og 44 dager uten seier slo Liverpool kraftig tilbake med seier 1–6 i Leeds mandag. Jürgen Klopp skjønner lite.

– Med den sesongen vi har hatt, har vi samtidig hatt noen av de beste resultatene i klubbens historie. Det er merkelig, sier Klopp foran møtet med Nottingham Forest på Anfield lørdag.

Liverpool vant ikke en kamp mellom 7–0 over Manchester United 5. mars og storseieren over Leeds.

– Jeg synes det er den beste kampen vi har spilt denne sesongen. Det var en veldig stabil prestasjon. Særdeles viktig og noe vi må bygge videre på, sier manageren.

Utskjelte Trent Alexander-Arnold leverte to assist og en god kamp i en mer sentral rolle på Elland Road.

– Trent har vært superviktig for oss i alle roller han har spilt. Den litt mer krevende rollen han har nå, passer ham veldig godt, sier Klopp og mener høyrebacken har vært «veldig, veldig god» i de to siste kampene.

Liverpool har noe å revansjere lørdag. I høst gikk Klopp & co. på et surt 1–0-tap mot Nottingham Forest. Et resultat som beskriver Liverpools vanskelige sesong godt.

Avstanden opp til Tottenham på 5. plass er ikke mer enn seks poeng. Liverpool har en kamp mindre spilt og kan rette opp en god del de åtte siste kampene.

– Det eneste som vil gi oss noen form for sjanse (til å gjenopplive sesongen vår) er å vinne forferdelig mange kamper. Jeg liker ikke å snakke om hva som kan skje hvis vi vinner de neste fire kampene. Det gir ingen mening. Så vårt fokus er på Nottingham, sier Liverpool-manageren.

Forest ligger tredje siste i Premier League. Steve Coopers lag har ikke vunnet siden 5. februar og står notert med bare tre poeng på de 10 siste ligakampene. Sist søndag ble det 0–2 for Manchester United.

– Forest og Steve Cooper er i en vanskelig situasjon. De kjemper for livet og hvert poeng de tar er svært verdifullt, sier Klopp og legger til:

– Dette blir det motsatte av en vennskapskamp og det må vi være klare for.

Liverpool-manageren opplyser at Roberto Firmino ikke spiller lørdagens kamp på grunn av en muskelskade. Brasilianeren kommer ikke på banen mot West Ham (26. april) heller.

VG oppdaterer saken.