Harry Kane etter fadesen i helgen.

«Rotten-ham» bør betale tilbake

Tottenham får gjennomgå i engelske aviser etter 1–6-tap for Newcastle. Tidligere Spurs-profil Chris Waddle mener at spillerne burde betale erstatning til supportere som tok turen til Newcastle.

Waddle skriver nå i avisen Daily Mail.

The Sun døper om klubben til «Rotten-ham» og fastslår at det er et «bunnmål, selv for Spurs».

Trener Cristian Stellini har tatt ansvaret og mener at det var en feil av ham å kjøre med en firebackslije.

Mange av supporterne valgte å forlate banen ved halvtid.

– Jeg har betalt 300 pund (3.950 kroner) i helgen for å se denne elendigheten, sier en av dem, Simon (58), til Daily Mail.

– Tottenham er en skam, fastslår Sky-eksperten Jamie Carragher.

Premier League S V U T M P 1 Arsenal 32 23 6 3 77 – 34 43 75 2 Manchester City 30 22 4 4 78 – 28 50 70 3 Newcastle United 31 16 11 4 54 – 25 29 59 4 Manchester United 30 18 5 7 46 – 37 9 59 5 Tottenham Hotspur 32 16 5 11 58 – 51 7 53 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga UEFA Conference League

UEFA Conference League Nedrykk