KRITISK: Jamie Carragher ber Liverpool om å bla opp eller komme seg videre. Her er han sammen med Karen Carney under en Sky Sports-sending.

Carragher kritisk til Liverpools overgangssaga: − Det er pinlig

Liverpool har i lang tid vært i forhandlinger med Southampton om talentet Romeo Lavia (19). Jamie Carragher ber gamleklubben om å bestemme seg.

Liverpool har foretatt en skikkelig opprenskning på midtbanen denne sommeren. Både Jordan Henderson og Fabinho er solgt til Saudi-Arabia, mens Nabi Keita, Alex Oxlade-Chamberlain og James Milners kontrakt er utgått.

Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai er hentet inn fra henholdsvis Brighton og RB Leipzig. Southampton-spiller Romeo Lavia virker å være den siste brikken inn, men en overgang har drøyd. Nå ber Liverpool-helt og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher gamleklubben om å bestemme seg.

– Dette er pinlig, skriver Carragher på Twitter.

Der svarer Carragher på et innlegg publisert av The Times-journalisten Paul Joyce.

Joyce hevder at Liverpool skal ha lagt inn et tredje bud på Lavia, for en overgangssum på cirka 45 millioner pund. Dette skal ha blitt avvist av Southampton.

– I flere år har Liverpool fått gjort avtaler raskt uten noe «fuzz». Hvis du mener at han ikke er verdt 50 millioner euro, går du videre. Mener du at han er det, så betaler dere, er Carraghers tydelige beskjed.

ØNSKET AV LIVERPOOL: Southampton hentet Romeo Lavia fra Manchester City i fjor sommer. Det tok ikke lang tid før belgieren ble koblet til større klubber. I 2023 har han også debutert for Belgias landslag.

Den tidligere Liverpool-stopperen stiller seg også undrende til hvorfor klubben tilsynelatende ikke er med i kampen om Brightons Moises Caidedo (21).

Ecuadorianeren er blitt koblet til Chelsea i lang tid. Ifølge The Athletic ønsker Brighton 100 millioner pund dersom de skal selge.

– Jeg skjønner ikke hvorfor Liverpool ikke er med i kampen om Caicedo. Ja, det er mye penger, men det har Liverpool etter salgene av Henderson og Fabinho, sier Carragher.

Det har vært store utskiftninger i kulissene hos Liverpool det siste året. Etter at sportsdirektør Michael Edwards ga seg sommeren 2022, kom Julian Ward inn dørene. Han sa imidlertid opp etter bare noen måneder i jobben.

I sommer kom så tyske Jörg Schmadtke inn som erstatter – klubbens tredje sportsdirektør på kort tid.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post