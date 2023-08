Medier: Manchester City interessert i brasiliansk landslagsspiller

The Athletic og brasilianske medier melder onsdag at Manchester City er interessert i en overgang for West Ham-stjernen Lucas Paquetá (25).

«West Ham ønsker ikke å selge», skriver pålitelige David Ornstein, journalist i The Athletic, på Twitter onsdag.

Det skal ikke ha kommet et formelt bud fra Manchester City, men det er interesse, ifølge Ornstein.

Brasilianske medier melder også om interessen til de lyseblå fra Manchester.

Manchester City har kvittet seg med Ilkay Gündogan og hentet inn Mateo Kovacic til midtbanen dette overgangsvinduet.

Lucas Paquetá er en offensiv midtbanespiller, og var en av nøkkelspillerne til at West Ham vant Conference League forrige sesong.