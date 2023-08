USIKKER FREMTID: Mason Greenwood har egentlig kontrakt med Manchester United ut 2025, men fremtiden hans i klubben er fortsatt usikker.

Medier: Manchester United utsetter Greenwood-avgjørelse

Mason Greenwoods (21) fremtid i Manchester United er usikker. Nå avventer klubben med å ta en avgjørelse.

Grunnen er at tre spillere fra Manchester Uniteds kvinnelag fortsatt er med i VM. Det skriver blant annet The Guardian.

United-spillerne Ella Toone, Mary Earps og Katie Zelem skal spille kvartfinale i VM. Trioen kan bli værende i Australia helt til 20. august om England går helt til finalen.

United ønsker å snakke med alle i klubben før de tar en avgjørelse på Greenwoods fremtid. Det skriver flere britiske medier.

Egentlig skulle avgjørelsen på om Greenwood får fortsette i klubben tas før mandag. Da starter nemlig United sesongen mot Wolverhampton på Old Trafford.

Greenwood ble arrestert i januar 2022 og ble i oktober siktet for voldtektsforsøk, kontrollerende oppførsel og vold. Selv avviste han alle anklagene.

Da skrev klubben følgende:

«Vi er klar over bilder og påstander som sirkulerer på sosiale medier. Vi kommer ikke med ytterligere kommentarer før fakta er på bordet. Manchester United tolererer ikke vold av noe slag», skrev klubben før de suspenderte Greenwood fra klubben:

«Mason Greenwood vil ikke returnere til trening eller spille kamper inntil videre».

I februar i år ble anklagene trukket og siktelsen frafalt. 21-åringen har ikke spilt for «de røde djevlene» siden jauar i fjor.

Kontrakten hans varer ut 2025. Greenwood står fra før bokført med 129 kamper, 35 mål og 12 målgivende pasninger for «The Red Devils».

The Athletic skriver at en gruppe supportere planlegger flere protester mandag. Det for å markere at de ikke ønsker Greenwood tilbake i klubben.