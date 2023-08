PERFEKT START: Sander Kartum omfavnes av Felix Horn Myhre etter sin scoring i Brann-debuten.

Drømmedebut for Kartum i Brann: − Det betyr alt

(HamKam – Brann 0–2) Sander Kartum kunne søndag feire for debut og scoring i den røde drakten.

Saken oppdateres.

Kartum ble spilleklar for Brann 1. august, etter overgangen fra Kristiansund BK.

Han fikk sin debut fra start mot HamKam på bortebane søndag.

– Jeg føler at vi styrer førsteomgangen og vi må bare fortsette med det samme i andreomgang, sier han til TV 2 i pausen.

På spørsmål om hvordan det var å score i debuten hadde han følgende å si:

– Det betyr alt. Det er en drømmedebut egentlig. Jeg blir stolt.

DRØMMEDEBUT: Sander Kartum, her fra da han ble presentert på for Brann-publikummet på Stadion 30. juli.

Etter kampen kunne Kartum feire seieren med et fullsatt bortefelt på Briskeby. Det var på forhånd meldt om over 700 Brann-supportere på kamp.

– Se det er full bortetribune. Det er sterkt oppmøte og veldig artig, sier han.

Han sier seg svært fornøyd med debuten.

– Det er godt å komme skikkelig i gang og levere en god kamp. Jeg får mye tid og rom i dag. Det kler meg godt, sier Kartum til TV 2 etter kampen.

Etter 20 minutters spill prøvde Bård Finne seg på et skudd som gikk rett i HamKam-keeper Marcus Sandberg. Returen ble dyttet ut til Sander Erik Kartum som satte ballen via Sandberg og opp i netttaket og 1–0 til hjemmelaget.

Under et minutt senere var det nesten en identisk situasjon. Nok et skudd fra Bård Finne som treffer Sandberg som ikke klarer å få kontroll på ballen. Denne gangen var det Niklas Castro som stod klar for å skyte inn returen. Målet ble sjekket av VAR for offside, men ble godkjent etter kort tid.

Assistentrener for Brann, Eirik Huseklepp, kunne fortelle at han så svært positivt på kampen.

– Vi spiller en god førsteomgang hvor vi kjører trykk hele veien. Vi får til det vi ønsker å få til, sier han til TV 2.

HamKam kom til flere gode sjanser i andreomgang, men slet med å få ballen innenfor målstengene.

Etter 80 minutters spill fikk Benjamin Faraas en skuddmulighet på nærmere 10 meter, men avslutningen ble blokkert av en Brann-spiller ved mållinjen.

Kristian Onsrud var ikke like fornøyd med sitt lags prestasjoner.

– Det er fryktelig. Vi blir pepra med sjanser, sier han til TV 2 i pausen.

Foran helgens eliteserierunde hadde HamKam karret seg opp fra nedrykksposisjon og befant seg på den første trygge plassen på tabellen før søndagens oppgjør, kun to poeng foran Sandefjord.

Samtidig som HamKamp tapte mot Brann, tok Sandefjord en overreaskende seier over Sarpsborg. Dermed overtok Sandefjord den trygge posisjonen og dyttet HamKam ned på kvalikplass.

Før søndagens oppgjør hadde Brann kun én seier på de fem siste kampene.

Det motsatte oppgjøret mellom lagene ble spilt for en drøy måned siden og endte til slutt 2-1 til Brann.

