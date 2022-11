KRITISK: Khalid Ali fra Qatar mener det blir en stor fotballfest og bryr seg ikke om kritikken som er kommet.

TikTok-stjerne om Qatar-kritikk: − Bryr oss ikke

DOHA (VG) Myndighetene i Qatar klager på rasisme fra europeiske land. TikTok-stjernen Khalid Ali bryr seg ikke om kritikken mot VM-landet.

Rolig spankulerende gjennom Waqif-basaren i Doha er han overbevist om at verdensmesterskapet kommer til å bli en suksess.

I tolv år har det haglet med anklager om korrupsjon. Mange millioner migrantarbeidere fra fattige land har i den samme perioden levd under svært vanskelige forhold i Qatar.

Søndag kveld starter omsider mesterskapet som vekker avsky hos noen - og glede hos andre.

– Det blir fantastisk. Inshallah, sier Khalid Ali til VG.

«Hvis Gud vil», altså.

Khalid tror at Gud vil. Som mange landsmenn gleder han seg til det som skal skje. Han har skaffet seg 17 VM-billetter.

Han har ikke jobb, men derimot 300.000 følgere på TikTok. Khalid bryter ut i latter idet han sier «Jeg har penger. Mye penger!».

Så blir han mer alvorlig:

– Qatar blir det første arabiske landet som arrangerer et VM. Dette er viktig for oss i denne delen av verden. Dette skal bli tidenes VM, sier han.

– Det har blitt rettet mye kritikk mot Qatar, blant annet kritikk knyttet til behandlingen av migrantarbeiderne her?

– Jada, men det stemmer ikke. Dere er i Qatar nå: Ser dere noe galt? Det er helt fint her, sier Ali.

Han har vennene sine med seg til souq-en, som består av trange gater med små butikker, denne kvelden. De smiler ved siden av ham.

– Hvorfor rettes det såpass hard kritikk mot dere, da, tror du?

–Jeg vet ikke. Jeg vil ikke ha problemer ... Men vi er ikke interessert i det heller. Vi bryr oss ikke. Det er ikke noe stort poeng for oss. Dette blir et bra mesterskap, gjentar han.

SOUQ: Khalid Ali (t.v.) og kompisene i Souq Waqif i sentrum av hovedstaden Doha.

Rasismeanklager

Myndighetene i Qatar virker derimot å bry seg i stadig større grad.

For etter år med kritikk og løfter om bedring, har tonen fra vertsnasjonen vært tøffere de siste par ukene før VM.

VM-sjefen har også slått knallhardt tilbake mot kritikken fra Europa. Det samme har emir Tamim bin Hamad Al Thani gjort. Nylig gikk utenriksministeren i Qatar ut og kalte tonen i flere europeiske land for «arrogant og rasistisk».

– Vestlige land mener at Qatar ikke er intellektuelt eller kulturelt klare til å arrangere VM, sa sjeik Mohammed bin Abdulraham bin Jassim Al Thani.

Også i flere aviser over hele Midtøsten, og i sosiale medier, er lignende budskapet blitt fremført: at kritikken som er kommet i europeiske medier frem mot fotball-VM i Qatar har vært urimelig hard sammenlignet med andre mesterskap.

Mange har gått ut på Twitter og TikTok og vist sin støtte til Qatar. De har brukt en arabiske emneknagg som kan oversettes «Jeg er araber og jeg støtter Qatar».

GLISSENT: Tre dager før VM starter er det knapt tilskuere å se. I byen gjør migrantarbeidere siste finpuss før lekene sparkes i gang.

I Bergen sitter postdoktor Mari Norbakk ved Christian Michelsens institutt.

Hun mener at det helt siden 2010 har blitt påpekt at deler av VM-dekningen har hatt rasistiske og såkalt orientalistiske undertone. Forskjellen, mener hun, er at dette nå sies fra mer sentralt hold.

– I tillegg har man nå nådd et punkt der det er for sent å snu, som nok gjør at myndighetene i større grad enn før føler seg trygge på å fremføre budskapet fra sentralt hold, sier Norbakk.

Hun har tidligere bodd i Qatar og forsket på landet.

– Jeg tror at kritikken fra myndighetene treffer en målgruppe som er enige i at dekningen av Qatar-VM har vært anderledes, skarpere og mindre nyansert enn eksempelvis OL i Kina og fotball-VM i Russland.

ARBEIDERE: De siste årene har migratarbeidere bygget opp enorme anlegg, veier og hoteller for å huse de tusenvis av supportere som kommer til landet.

Laber VM-stemning

De åtte VM-stadionene har stått klare i lang tid.

Slik fremstår også Qatar som vertsnasjon, selv om det fortsatt er en laber VM-stemning i det lille gulflandet.

Enkelte gater er pyntet med flagg, og et titalls høyhus viser frem noen av verdens største fotballspillere i neonlys.

Men i bybildet er supporterne så godt som fraværende – enn så lenge.

Da det dukket opp tre brasilianske supportere i basaren VG besøkte onsdag, vekket det så mye oppsikt at de ble stående og ta bilder med den ene forbipasserende etter den andre.

BRASIL: Noen få brasilianske supportere skapte stemning i VM-byen Doha.

Perle-pensjonist

De aller fleste lokale mennene VG forsøkte å snakke, takket høflig nei. Khalid Ali var et unntak. Det samme var perleselgeren Saad Ismail Al Jassim.

Han er 87 år gammel og dykker fortsatt etter perler i havet utenfor Doha. Som ung var han kroppsbygger. Han spilte også fotball i Saudi-Arabia for «lenge, lenge, lenge, lenge» siden.

– Jeg kan ikke prate om fotball-VM. Det får jeg ikke lov til, forteller han.

Myndighetene i Qatar har instruert 87-åringen til å sitte i butikken sin under hele VM. Der har han fått beskjed om å prate om perler og lokalhistorie med turister som vandrer innom.

– Selvfølgelig kommer det mange mennesker hit under et VM. Men det kommer til å komme mange flere i fremtiden, sier han optimistisk.

PERLER: Saad Ismail Al Jassim (87) har vært bodybuilder og perledykker. Han snakker gjerne om fortiden sin, men ikke om politikk eller fotball-VM.

Qatar har store ambisjoner om å vokse som turistdestinasjon i årene som kommer.

Landet har gått fra å være en lutfattig ørkenstat til å vokse seg søkkrik på olje og gass. Verdens rikeste land, hevder noen.

Saad Ismail Al Jassem har vært med på hele denne reisen siden han ble født i 1935.

– Men alt jeg håper på nå, er at fotball-VM skal gå trygt og rolig for seg, sier han til VG.

– Inshallah, legger 87-åringen til.