Kjempesmell for Frankrike: Benzema mister VM

Ballon d’Or-vinner Karim Benzema blir ikke å se under fotball-VM i Qatar.

Oppdateres!

Det bekrefter Det franske fotballforbundet (FFF) i en pressemelding lørdag kveld.

Tidligere lørdag måtte Ballon d'Or-vinneren forlate den franske treningen med skade.

Benzema ble fraktet til et sykehus i den qatarske VM-byen Doha etter treningen, og etter en MR-undersøkelse ble det bekreftet at superstjernen hadde lårskade som vil kreve tre uker med restitusjon.

– Jeg er ekstremt trist på vegne av Karim som hadde dette VM som et stort mål, sier Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps i pressemeldingen.

– Til tross for denne nye smellen for det franske laget, har jeg full tro på spillegruppen min. Vi vil gjøre alt vi kan for å håndtere den enorme utfordringen som venter oss, fortsetter landslagssjefen.