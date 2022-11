FEIRING: Jack Grealish med armene ut, slik han lovet en av sine fans, etter 6–1-scoringen.

Grealish med rørende gest – dediserte feiring til supporter (11)

DOHA (VG) (England – Iran 6–2) Engelskmennenes 56 år lange jakt på VM-trofeet fortsatte i samme spor som for fire år siden: Med storseier i åpningskampen.

Der Panama ble beseiret 6–1 i 2018, var Iran kun ti tilleggsminutter og en VAR-straffe unna å måtte tåle samme sifre på Khalifa International Stadium.

– Vi trengte denne starten. Vi har ikke leverte vårt beste i oppladningen til denne turneringen. Det var mye snakk og spekulasjoner om formen vår, men vi viste alle hvor mye kvalitet vi har og hva vi kan gjøre, sier Bukayo Saka etter kampen i et intervju vist på NRK.

Der Saka var andremann på scoringslisten mandag ettermiddag, fikk Jack Grealish gleden av å punktere jubelkampen med britenes sjette scoring.

Etter scoringen feiret 27-åringen på spesielt vis - med armene ut til siden - på bakgrunn av et spesielt møte.

Før mesterskapet møtte Manchester City-spilleren en 11 år gammel superfan med cerebral parese, skriver The Manc. Der viste 11-åringen frem en feiring og spurte om Grealish kunne gjøre den neste gang han scoret. Briten lovte at han skulle gjøre det, og holdt ord.

Men også på VMs andre dag er det politiske bakteppet et vel så stort samtaleemne som det foregår på banen.

Mens England droppet å ikle lagkaptein Harry Kane det regnbuefargede kapteinsbindet i frykt for gult kort, unnlot de iranske spillerne å synge med under nasjonalsangen.

Det har sammenheng med situasjonen i hjemlandet. Teksten i sangen hyller regimet og revolusjonen i 1979, hvor blant annet kvinners rettigheter ble kraftig innskrenket. TV-bildene viste også gråtende tilskuere på tribunen i minuttene før kampstart. Kaptein Ehsan Hajsafi uttalte seg kritisk til myndighetene i eget hjemland dagen før møtet med England.

Langt avbrekk i spillet

Sportslig sett fortsatte verdensmesterskapet i Qatar lenge i det samme sporet som på dag én: Tamt og kjedelig.

I møtet mellom Qatar og Ecuador ble det kun registrert elleve skudd gjennom hele kampen, og det tok ikke av fra start på den eneste VM-arenaen som ikke er bygget helt fra grunnen heller.

En voldsom kollisjon mellom keeper Alireza og Majid Hossaini førte til et snaut kvarter langt avbrekk i spillet. Storskjermen på stadion slo fast at det var «mistanke om hjernerystelse».

Info VG-børsen England - Iran England (4-1-4-1):

Jordan Pickford 5

Kieran Trippier 4

John Stones 5

Harry Maguire 5

Luke Shaw 7

Declan Rice 6

Bukayo Saka 8

Jude Bellingham 8BB

Mason Mount 5

Raheem Sterling 7

Harry Kane 6Iran (5-4-1):

Alireza Beiranvand -

(Hossein Hosseini 3)

Sadegh Moharrami 3

Morteza Pouraliganji 3

Roozbeh Cheshmi 2

(Hossein Kanani 4)

Majid Hosseini 2

Milad Mohammadi 3

Alireza Jahanbakhsh 3

(Ali Gholizadeh 3)

Ahmad Noorollahi 4

Ali Karimi 4

(Saeid Ezatollahi 3)

Ehsan Hajsafi 3

Mehdi Taremi 7 Vis mer

Med et solid kutt i hodet og en tydelig forslått nese måtte Beiranvand, etter litt om og men, kaste inn håndkleet. Da kampen omsider kom i gang igjen og kampuret bikket en halvtimen, fikk England fart på sakene.

Tidvis utskjelte Harry Maguire nikket først i tverrliggeren, før Jude Bellingham kun minutter senere raget høyest på innlegget til Luke Shaw – og sendte engelskmennene i føringen.

– Glitrende

Bellinghams scoring markerte startskuddet for en kamp med omtrent like stor nivåforskjell som søndagens åpningskamp. Med to kjappe mål henholdsvis åtte og ti minutter etter 1–0-scoringen, hadde Bukayo Saka og Raheem Sterling økt til 3–0.

– Dette var glitrende fra start til slutt. Alt ved denne omgangen har vært fantastisk. Alle har bidratt. Helt herlig å se på, sier Alan Shearer i BBC-studioet i Doha.

– England har fullstendig smadret Iran. Utrolig! Det var veldig komfortabelt, istemmer Micah Richards, som selv står med 13 landskamper på CV-en.

Superinnbyttter

Det første kvarteret etter pause var omtrent like temperaturfylt som den svært nedkjølte arenaen, og selv da Bukayo Saka danset seg lekkert gjennom feltet og økte til 4–0, var stemningen relativt nedtonet.

– Det er utrolig å ta denne seieren under så mye press. Men vi må være konsekvente fordi vi har neste kamp om kun noen dager, og vi må vinne igjen, sier Saka.

Reduseringsmålet til lagets største stjerne tre minutter senere, Porto-spissen Mehdi Taremi, fikk mer fart på flaggvirksomheten på arenaen – og vekket liv i trommene til den iranske svingen.

Gareth Southgate benyttet den solide ledelsen til å gjøre hele fire bytter på en gang idet klokken nærmet seg 70 minutter. En av innbytterne, Marcus Rashford, trengte kun 49 sekunder og tre ballberøringer på å øke til 5–1.

VM-rekorden for en innbytter er fra 2002, hvor Richard Morales brukte 18 sekunder på å score etter å blitt byttet inn.

Kort tid etter 5–1-målet tuslet servitør Harry Kane av banen – uten scoring, men med to målgivende pasninger. I kampens siste ordinære spilleminutt kunne Jack Grealish enkelt sette inn Englands sjette mål.

10 minutter overtid og VAR-straffe

England klarte ikke å tangere 6–1-rekord fra møtet med Panama i 2018. Til tross for at England ledet med fem mål, ble det på merkelig vis lagt til hele ti minutter.

Åtte minutter inn i overtiden løp dommeren til VAR-skjermen og dømte straffe til Iran, hvorpå Taremi ventet ut Pickford og satte inn sitt andre.

Dermed endte det 6–2. Mandagens storseier er imidlertid bare andre gang i historien at England vinner med mer enn tre i mål i en VM-kamp.

Englands jakt på VM-trofeet fortsetter, for første gang siden seieren på hjemmebane i 1966, også denne gangen med en viss optimisme.