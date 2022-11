STARTET BALLET: Jude Bellingham (19) feirer etter å ha sendt England i ledelsen mot Iran.

Englands stjerneskudd vraket Solskjær og følger Haaland-oppskrift: − Veldig likt

DOHA (VG) Tidenes nest yngste VM-målscorer for England jaktes av «hele verden», men i likhet med sin norske eks-lagkamerat, har Jude Bellingham (19) måttet ta noen modige valg på veien.

En drøy halvtime var alt Jude Bellingham trengte i sitt første VM-sluttspill og sin første kamp fra start i et mesterskap. Midtbanespilleren steg til værs og nikket inn Englands første mål i Qatar – og sitt første landslagsmål.

– For en forestilling! Utrolig, uttalte fotballegenden Alan Shearer hos BBC etter Bellinghams oppvisning.

ØNSKET: Bellingham er het i fotball-verdenen.

Info VG-børsen England - Iran England (4-1-4-1): Jordan Pickford 5

Kieran Trippier 4

John Stones 5

Harry Maguire 5

Luke Shaw 7

Declan Rice 6

Bukayo Saka 8

Jude Bellingham 8 BB



Mason Mount 5

Raheem Sterling 7

Harry Kane 6

Iran (5-4-1): Alireza Beiranvand -

(Hossein Hosseini 3)

Sadegh Moharrami 3

Morteza Pouraliganji 3

Roozbeh Cheshmi 2

(Hossein Kanani 4)

Majid Hosseini 2

Milad Mohammadi 3

Alireza Jahanbakhsh 3

(Ali Gholizadeh 3)

Ahmad Noorollahi 4

Ali Karimi 4

(Saeid Ezatollahi 3)

Ehsan Hajsafi 3 Mehdi Taremi 7

Vurdert av: Knut Espen Svegaarden Vis mer

Mens «very happy» var det eneste 19-åringen kostet på seg å si idet han passerte VG og de øvrige mediene i pressesonen mandag kveld, har han vært klar på én ting både før og etter 6–2-seieren mot Iran.

oNå jakter han flere scoringer allerede når England møter USA fredag kveld klokken 20.00.

– Jeg fortalte dere at jeg ønsker å score flere mål både for Dortmund og England. Det var et stolt øyeblikk for meg, sier Bellingham til BBC.

Den allerede svært ettertraktede tenåringen, som er verdsatt til over en milliard kroner hos fotballnettstedet Transfermarkt, blir neppe mindre het blant storklubbene med flere scoringer i banken.

Etter ti mål i løpet av sine to første sesonger i Dortmund, har han allerede scoret ni mål for tyskerne denne høsten.

– Alle kan se kvalitetene hans. Han er en av de aller mest spennende og lovende spillerne i verden akkurat nå. Det er ingen overraskelse, men måten han har utviklet seg overgår nok forventningene man har til en 19-åring. Vi føler at vi har en kommende stjerne i våre hender, sier den velrenommerte The Athletic-journalisten David Ornstein til VG utenfor Khalifa International Stadium.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er blant de som ikke lagt skjul på sin beundring for midtbanespilleren, men uttalte i sommer at problemet var at han «ikke var tilgjengelig på markedet».

Bookmakerne har Liverpool og Real Madrid som knappe favoritter når det gjelder Bellinghams neste stoppested, men også Barcelona, Bayern München, Manchester City, Manchester United og Chelsea nevnes som mulige kandidater.

Dermed går midtbanespilleren kanskje en tilsvarende vinter i møte som hans tidligere lagkamerat Erling Braut Haaland hadde i fjor. Ifølge Ornstein kommer Bellingham nemlig til å bruke god på å bestemme seg.

– Det kan hende han foretrekker én klubb, man hører ulike ting hver eneste dag, men jeg tror at han kommer til å ta en avgjørelse neste år. Kanskje blir han i Dortmund til og med, fordi han reiser ikke videre om det ikke er riktig steg, mener Ornstein, som likevel kaller det «veldig sannsynlig at vi får en enorm overgang».

SYNKRONE: Erling Braut Haaland og Jude Bellingham har gjort mange like valg i jakten på en best mulig karriere.

Ulikhetene stopper heller ikke der. Allerede som 16-åring var Bellingham ønsket av enda større klubber enn Dortmund, men valgte Tyskland for å være sikret nok spilletid.

I et forsøk på å lokke ham til Manchester United, hentet manager Ole Gunnar Solskjær klubblegendene Eric Cantona og Sir Alex Ferguson til treningsanlegget Carrington for å ta ønske både ham og familien hjertelig velkommen.

– Jeg vet at familien og de rundt ham er veldig tette og rolige i tankegangen. De gjør det som er best for ham. De vurderte Manchester United, Liverpool og Arsenal, men de visste retningen de ville gå og følte at Dortmund var den beste muligheten, sier Ornstein.

– Han er et gammelt hode på unge skuldre. Karrieren hans går bare én vei, og det er opp – veldig raskt, legger han til.

JAKTKAMERATER: Men selv uten hjelp fra Sir Alex Ferguson klarte Ole Gunnar Solskjær å få skutt gullfuglen Jude Bellingham.

Allerede som 17-åring vakte han oppsikt da Birmingham i 2020 valgte å frede draktnummer 22 etter at unggutten forlot klubben til fordel for Dortmund.

Mens Birminghams freding av draktnummeret ble latterliggjort av mange, har Bellingham, i likhet med Haaland, truffet blink med Dortmund-valget.

– Det er veldig, veldig likt Haaland. Jeg tror imidlertid ikke pengene er en like stor motivasjon for ham. Han har ikke en egen agent. Det er først og fremst familien, og så har de en rådgiver som knapt får penger, sier The Sun-journalisten Charlie Wyatt til VG.

Mens faren er yrkesaktiv politimann i England, hvor han følger opp lillebroren Jobe Bellingham (17), bor storebror Jude sammen med moren i Tyskland.

– Jeg tror at innen to år kommer de to største stjernene i verden til å være Jude Bellingham og Erling Braut Haaland, spår Wyatt.