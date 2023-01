Kane om straffebommen i VM: − Kommer til å huske det resten av livet

Tottenham-stjernen Harry Kane (29) er godt i gang med å legge bak seg straffemissen i VM-exiten mot Frankrike, men vet godt at de vonde minnene alltid vil være der.

– Jeg kommer til å huske det for resten av livet, men det er en del av spillet. Det kommer ikke til å påvirke meg som spiller eller person. Jeg vil fortsette å jobbe hardt for å forbedre meg, sier Kane til Evening Standard.

Frankrike ledet 2–1 i VM-kvartfinalen da Wilton Pereira Sampaio pekte på krittmerket med seks minutter igjen på klokken: Kane gikk frem, blåste ballen over mål, og England røk ut.

– Etter at det skjedde, ville jeg bare spille igjen så fort som mulig og få det ut av hodet mitt. Det er noe du må forholde deg til. Det var et tøft øyeblikk for meg. Det er aldri en lett ting å gå gjennom, men det er en del oppturer og nedturer i sporten vår, sier Kane.

Siden han returnerte til Tottenham, har Kane scoret tre mål på tre kamper. Fra andre klubbers supportere har han måtte tåle tyn etter VM-exiten, blant annet under bortekampen mot Brentford der hjemmesupporterne ropte «du sviktet landet ditt» mot landslagsspissen.